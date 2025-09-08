颱風塔巴｜雖然天氣惡劣，惟有不少市民仍需要趕港鐵上班

颱風塔巴襲港，天文台表示八號風球會至少維持至下午1時，雖然天氣惡劣，惟有不少市民仍需要上班。有網民今早在社交平台facebook群組香港風景攝影會發相發文，分享8號波早上8時25分港鐵觀塘綫列車坐滿上班乘客，留言稱「八號波，如常上班」、「有許多工作，十號波也要開工」。

從樓主相片見到，雖然車廂未算擠逼，座位仍幾乎坐滿乘客，部份乘客選擇站立。其他網民留言稱「搵食艱難！」、「而家打8號風唔係全民放風假，要睇下咩行業，如果唔係既你放風假，落街食野都無人招呼你！又係果句，身在福中不知福！」、「在八號風球，大家仍然堅守他們的工作崗位」、「返早更六點地鐵車廂是企滿人」、「我老公（後勤）做銀行都返工」。

另有網民於社交平台Threads稱自己「8號風球返工，地鐵都係冇乜位坐、」「東鐵竟然坐滿人」「無巴士逼哂搭鐵」、「多謝緊守工作的一群，祝平安！」、「注意安全」。

有網民於Threads發帖表示：「8號風球要返工的你會如何出門？」可見他用膠袋套著兩腳，出面橫風橫雨，其他網民留言提醒：「小心啲喎，就咁睇嚟好似加個膠袋嘅話驚你跣親。」樓主則回應：「暫時好似比我鞋底好。」

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風塔巴-打工仔8號波港鐵趕上班-網民-搵食艱難/596914?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral