颱風塔巴｜一文睇完最新交通安排 (持續更新)

颱風塔巴吹襲香港。天文台表示，塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在明早(8日)於香港西南面200公里內掠過。因應颱風本港多個交通工具有特別安排。

航班方面

國泰航空Cathay Pacific指，國泰的航班目前仍維持正常服務，但或會隨時有所變更，正密切留意熱帶風暴塔巴對香港的潛在影響

香港航空Hong Kong Airline則表示，正密切監察其對航班運作的潛在影響。香港航空目前航班運作正常，但預料於9月7至8日往來香港之航班可能受到延誤或取消。

香港快運HK Express指，熱帶風暴塔巴正逼近香港，正密切留意熱帶風暴塔巴對香港的潛在影響，航班運作或會隨時有所變更。

大灣區航空Greater Bay Airlines表示，正密切留意位於香港的熱帶風暴對航班可能造成的影響。現時航班服務維持正常，但隨著天氣情況變化，可能會有所調整。

西九龍高鐵

由於天氣情況惡劣，內地鐵路單位通報，2025年9月8日原定來往香港西九龍站及湛江西站的高速鐵路列車車次G6048/G6047，更改為來往香港西九龍站至廣州南站。

受影響車次:

G6048 (終到站更改為廣州南站)

G6047 (始發站更改為廣州南站)

有關車次的資料，請留意12306官方網站(12306.cn)、高速鐵路網頁、手機應用程式或香港西九龍站發放的最新資訊。

渡輪及街渡

翠華船務（香港）有限公司

-馬料水至東平洲：暫停服務

-東平洲至馬料水：尾班船於10:00開出

-西貢至滘西村及糧船灣：暫停服務

-糧船灣及滘西村至西貢：暫停服務

-馬料水至塔門：暫停服務

-塔門至馬料水：暫停服務

-黃石至塔門：暫停服務

-塔門及高流灣至黃石：只於08:00及13:00開出

-香港仔至蒲台島：暫停服務

-蒲台島至香港仔：尾班船於09:30開出(不經赤柱)

富裕小輪有限公司

-屯門至東涌、沙螺灣及大澳：暫停服務

-大澳、沙螺灣及東涌至屯門：暫停服務

坪洲街渡有限公司

-愉景灣至梅窩：暫停服務

-梅窩至愉景灣：暫停服務

愉景灣航運服務有限公司

-愉景灣至愉景灣北：暫停服務

-愉景灣北至愉景灣：暫停服務

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風塔巴-一文睇完最新交通安排-國泰今日服務目前正常-明少量航班取消-持續更新-/596675?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral