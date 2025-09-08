颱風塔巴｜港鐵逐步加密列車及輕鐵班次 九巴城巴中午起陸續復常 即睇最新交通安排(持續更新)

颱風塔巴，最新交通消息。(資料圖片)

隨著塔巴登陸廣東台山以及轉弱，天文台公布將於下午1時10分改發三號強風信號，本港各項交通逐續恢復正常。

港鐵：列車及輕鐵逐步加密班次

【12:00更新】港鐵表示，列車及輕鐵將逐步加密班次，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。如有進一步消息將會更新。

同時，港鐵亦會加強各主要車站的人手協助乘客，以配合相關列車服務安排。由於車站或會在乘客較多的時候實施客流管理措施，請乘客為行程預留充裕時間。另外，高速鐵路(香港段)服務維持正常。

港鐵列車服務正逐步加密至以下班次：

荃灣綫 2分鐘一班

港島綫 2分鐘一班

南港島綫 3.5分鐘一班

觀塘綫

黃埔站 – 調景嶺站 6分鐘一班

何文田站 – 調景嶺站 3分鐘一班

將軍澳綫

北角站 – 寶琳站 4分鐘一班

調景嶺站– 康城站 9分鐘一班

東涌綫

香港站 – 青衣站 3-4分鐘一班

香港站 – 東涌站 6-8分鐘一班

迪士尼綫 6分鐘一班

機場快綫 10分鐘一班 (市區預辦登機服務於航班起飛前90分鐘截止)

東鐵綫

金鐘站 – 羅湖站 3-6分鐘一班

金鐘站 – 落馬洲站 10-12分鐘一班

屯馬綫 3分鐘一班

輕鐵 9-19分鐘一班

港鐵巴士 3-10分鐘一班(將於三號信號發出後恢復服務)

高速鐵路(香港段) 正常服務

新渡輪下午2時半起逐步復航

新渡輪中環往來長洲航線將由下午2時30分開始逐步恢復，包括：

中環往來梅窩航線將由下午2時30分開始逐步恢復

橫水渡航線將由下午4時50分開始逐步恢復

港內航線將由下午2時35分開始逐步恢復

九巴：預計中午12時30分陸續恢復服務

【11:29更新】九巴表示，因應天文台會在下午1時10分改發三號強風信號，九巴及龍運外勤人員正加緊巡邏各線沿線路面情況，其他日間路線預計於中午12時30分陸續恢復服務。

九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64P及S64X現已恢復有限度服務。九巴路線HK1暫停服務至另行通知。

皇崗巴士下午1時起復常 港九小輪渡輪服務復航

【11:00更新】城巴預計將由中午12時起陸續恢復巴士服務，以應對中午起增加的通勤需求。

皇崗穿梭巴士宣佈將於今日下午1時正恢復正常服務。

港九小輪渡輪服務復航，其中中環來往榕權灣下午2時30分起復航；中環至索罟灣下午3時20分起復航；索罟灣至中環下午2時35分起復航；中環來往坪洲下午2時30分起復航。坪洲來往喜靈洲則在下午3時45分及2時15分復航。

颱風塔巴｜八號風球生效 機管局：今日約100班航班取消(持續更新)

【09:09更新】8號東南烈風或暴風信號生效。運輸署表示，由於強風關係，青嶼幹線車速限制降至每小時50公里。另外，受較早時交通意外影響，青嶼幹線汲水門大橋往機場方向部分行車線，經已封閉。

港鐵列車及輕鐵服務安排。(資料圖片)

港鐵列車及輕鐵服務安排

港鐵列車及輕鐵將由頭班車起維持有限度服務，港鐵巴士暫停服務。在8號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務。然而，若天氣情況突然轉差，港鐵露天段列車及輕鐵可能在未有預先通知的情況下暫停。港鐵服務安排如下：

荃灣綫 10分鐘一班

觀塘綫 10分鐘一班

港島綫 10分鐘一班

南港島綫 10分鐘一班

屯馬綫 10分鐘一班

將軍澳綫 北角站至寶琳站 10 分鐘一班；調景嶺站至康城站 15分鐘一班

東涌綫 10 分鐘一班

東鐵綫 金鐘站至羅湖站 10分鐘一班；金鐘站至落馬洲站 20分鐘一班

迪士尼綫 20分鐘一班

機場快綫 10分鐘一班

輕鐵 15至20分鐘一班(614綫及615綫服務暫停)

港鐵巴士 服務暫停



高速鐵路(香港段)維持正常服務。



九巴、城巴及龍運巴士服務安排。(資料圖片)

巴士服務安排

城巴表示，B3X、B7 (只提供粉嶺站來往香園圍口岸服務)，以及S1號線，由早上頭班車起提供有限度服務；其他日間路線暫停服務，直至另行公告。

九巴及龍運所有日間及通宵路線已暫停服務，日間服務方面，視乎路面情況，九巴路線B1、B9、龍運路線S1、S64、S64C、S64P及S64X將維持有限度服務；其餘路線暫停服務。稍後各巴士公司將盡早公布周一恢復服務的安排。

珀麗灣客運公司表示，來往珀麗灣至葵芳的巴士線NR332，由早上6時起每30分鐘一班車，並加停青衣站，公司其餘渡輪及巴士線則暫停服務。

航空公司服務安排。(資料圖片)

航空公司服務安排

機管局表示，受風暴影響，今日有100班航班需取消，有9班機則轉飛其他地方，亦有部分航班延誤，呼籲旅客出門前留意相關消息；全日共800班航班，大部分會如期升降，預計兩日內航班運作會回復正常。

機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏說，機場昨晚運作大致暢順，由凌晨12時至4時30分有約40班機、8,000名旅客抵港，入境處及海關則已加派人手處理抵港旅客。昨晚機場快綫已額外加開兩班車，延長服務至凌晨1時半，在機場快綫尾班車開出後，約200人等候的士，局方已啟用電子的士派籌系統，直至凌晨4時大部分旅客已離開機場。食肆及商店在風暴期間繼續營業，部分24小時營業。機場員工亦有向旅客派發水、餅乾及毛氈等。

國泰航空表示，為配合航空交通流量管制，已取消今日10對航班，另外有部分航班要延誤或轉飛其他地方，已通知受影響旅客。

香港航空表示，需取消1班航班。

香港快運今日有5對往返香港的航班取消，受影響的乘客可獲票務彈性處理。

大灣區航空一對來往香港和徐州的航班取消，另外有7班航班延誤，乘客可在原定出發日期7日內更改機票，亦可安排退款，會豁免所有相關收費。

長榮航空有6班來往香港、台北和高雄的航班取消。

中華航空表示至少17班香港往返台北及高雄的航班要取消。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風塔巴-港鐵逐步加密列車及輕鐵班次-九巴城巴中午起陸續復常-即睇最新交通安排-持續更新-/596874?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral