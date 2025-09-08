熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
颱風塔巴｜港鐵逐步加密列車及輕鐵班次 九巴城巴中午起陸續復常 即睇最新交通安排(持續更新)
隨著塔巴登陸廣東台山以及轉弱，天文台公布將於下午1時10分改發三號強風信號，本港各項交通逐續恢復正常。
港鐵：列車及輕鐵逐步加密班次
【12:00更新】港鐵表示，列車及輕鐵將逐步加密班次，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。如有進一步消息將會更新。
同時，港鐵亦會加強各主要車站的人手協助乘客，以配合相關列車服務安排。由於車站或會在乘客較多的時候實施客流管理措施，請乘客為行程預留充裕時間。另外，高速鐵路(香港段)服務維持正常。
港鐵列車服務正逐步加密至以下班次：
荃灣綫 2分鐘一班
港島綫 2分鐘一班
南港島綫 3.5分鐘一班
觀塘綫
黃埔站 – 調景嶺站 6分鐘一班
何文田站 – 調景嶺站 3分鐘一班
將軍澳綫
北角站 – 寶琳站 4分鐘一班
調景嶺站– 康城站 9分鐘一班
東涌綫
香港站 – 青衣站 3-4分鐘一班
香港站 – 東涌站 6-8分鐘一班
迪士尼綫 6分鐘一班
機場快綫 10分鐘一班 (市區預辦登機服務於航班起飛前90分鐘截止)
東鐵綫
金鐘站 – 羅湖站 3-6分鐘一班
金鐘站 – 落馬洲站 10-12分鐘一班
屯馬綫 3分鐘一班
輕鐵 9-19分鐘一班
港鐵巴士 3-10分鐘一班(將於三號信號發出後恢復服務)
高速鐵路(香港段) 正常服務
新渡輪下午2時半起逐步復航
新渡輪中環往來長洲航線將由下午2時30分開始逐步恢復，包括：
中環往來梅窩航線將由下午2時30分開始逐步恢復
橫水渡航線將由下午4時50分開始逐步恢復
港內航線將由下午2時35分開始逐步恢復
九巴：預計中午12時30分陸續恢復服務
【11:29更新】九巴表示，因應天文台會在下午1時10分改發三號強風信號，九巴及龍運外勤人員正加緊巡邏各線沿線路面情況，其他日間路線預計於中午12時30分陸續恢復服務。
九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64P及S64X現已恢復有限度服務。九巴路線HK1暫停服務至另行通知。
皇崗巴士下午1時起復常 港九小輪渡輪服務復航
【11:00更新】城巴預計將由中午12時起陸續恢復巴士服務，以應對中午起增加的通勤需求。
皇崗穿梭巴士宣佈將於今日下午1時正恢復正常服務。
港九小輪渡輪服務復航，其中中環來往榕權灣下午2時30分起復航；中環至索罟灣下午3時20分起復航；索罟灣至中環下午2時35分起復航；中環來往坪洲下午2時30分起復航。坪洲來往喜靈洲則在下午3時45分及2時15分復航。
颱風塔巴｜八號風球生效 機管局：今日約100班航班取消(持續更新)
【09:09更新】8號東南烈風或暴風信號生效。運輸署表示，由於強風關係，青嶼幹線車速限制降至每小時50公里。另外，受較早時交通意外影響，青嶼幹線汲水門大橋往機場方向部分行車線，經已封閉。
港鐵列車及輕鐵服務安排
港鐵列車及輕鐵將由頭班車起維持有限度服務，港鐵巴士暫停服務。在8號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務。然而，若天氣情況突然轉差，港鐵露天段列車及輕鐵可能在未有預先通知的情況下暫停。港鐵服務安排如下：
荃灣綫 10分鐘一班
觀塘綫 10分鐘一班
港島綫 10分鐘一班
南港島綫 10分鐘一班
屯馬綫 10分鐘一班
將軍澳綫 北角站至寶琳站 10 分鐘一班；調景嶺站至康城站 15分鐘一班
東涌綫 10 分鐘一班
東鐵綫 金鐘站至羅湖站 10分鐘一班；金鐘站至落馬洲站 20分鐘一班
迪士尼綫 20分鐘一班
機場快綫 10分鐘一班
輕鐵 15至20分鐘一班(614綫及615綫服務暫停)
港鐵巴士 服務暫停
高速鐵路(香港段)維持正常服務。
巴士服務安排
城巴表示，B3X、B7 (只提供粉嶺站來往香園圍口岸服務)，以及S1號線，由早上頭班車起提供有限度服務；其他日間路線暫停服務，直至另行公告。
九巴及龍運所有日間及通宵路線已暫停服務，日間服務方面，視乎路面情況，九巴路線B1、B9、龍運路線S1、S64、S64C、S64P及S64X將維持有限度服務；其餘路線暫停服務。稍後各巴士公司將盡早公布周一恢復服務的安排。
珀麗灣客運公司表示，來往珀麗灣至葵芳的巴士線NR332，由早上6時起每30分鐘一班車，並加停青衣站，公司其餘渡輪及巴士線則暫停服務。
航空公司服務安排
機管局表示，受風暴影響，今日有100班航班需取消，有9班機則轉飛其他地方，亦有部分航班延誤，呼籲旅客出門前留意相關消息；全日共800班航班，大部分會如期升降，預計兩日內航班運作會回復正常。
機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏說，機場昨晚運作大致暢順，由凌晨12時至4時30分有約40班機、8,000名旅客抵港，入境處及海關則已加派人手處理抵港旅客。昨晚機場快綫已額外加開兩班車，延長服務至凌晨1時半，在機場快綫尾班車開出後，約200人等候的士，局方已啟用電子的士派籌系統，直至凌晨4時大部分旅客已離開機場。食肆及商店在風暴期間繼續營業，部分24小時營業。機場員工亦有向旅客派發水、餅乾及毛氈等。
國泰航空表示，為配合航空交通流量管制，已取消今日10對航班，另外有部分航班要延誤或轉飛其他地方，已通知受影響旅客。
香港航空表示，需取消1班航班。
香港快運今日有5對往返香港的航班取消，受影響的乘客可獲票務彈性處理。
大灣區航空一對來往香港和徐州的航班取消，另外有7班航班延誤，乘客可在原定出發日期7日內更改機票，亦可安排退款，會豁免所有相關收費。
長榮航空有6班來往香港、台北和高雄的航班取消。
中華航空表示至少17班香港往返台北及高雄的航班要取消。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風塔巴-港鐵逐步加密列車及輕鐵班次-九巴城巴中午起陸續復常-即睇最新交通安排-持續更新-/596874?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
素海霖承認有「飯局服務」 公開一對一價錢：你有錢咪畀囉
素海霖（繪麗奈）成為首位香港投身日本AV產業嘅女優，出道以來獲得唔少人支持。不過，自第6部作品後一直未有新作，被指引退日本AV界；素海霖曾回應指係與公司有合約問題，並指自己對拍AV有要求，強調唔係乜公司都肯拍，心目中只有大約有七至八間公司可合作。呢段時間，素海霖接咗各式各樣廣告代言，包括男士健康產品、避孕套等等，亦將推出男女裝自家品牌香水、相展暨畫展，以及發起寫真集眾籌，預計於11月推出寫真集。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（上）與最佳銀幕情侶林峯從前竟關係疏離：我哋做唔到朋友，係同事
今年在街頭巷尾，都會見到鍾嘉欣的蹤影，廣告不斷之餘，亦推出新歌，而一切似乎由擔任林峯演唱會嘉賓開始。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 1 天前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 10 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
徐淑敏為老公黃浩大搞主題生日派對 黑白露肩高貴晚裝現身大讚老公
徐菁遙（前名徐淑敏，Suki）2006年參加香港小姐競選入行，雖然三甲不入，但因甜美樣貌帶來唔少演出機會，包括獲安排演出劇集《最美麗的第七天》、《仁心解碼》、《巾幗梟雄》等等。徐菁遙2009年與年長12年嘅飲食界商人黃浩閃婚，先後誕下三名女兒，淡出幕前專心相夫教女。徐菁遙不時於社交平台分享與好友聚會、旅行照，以及生活照；昨日（7日），徐菁遙大曬黃浩生日會照片，大讚對方係最好嘅丈夫。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 19 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購倒數 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 3 小時前
【新聞點評】搞盛事慎防「吹」得太勁
繼「美斯之亂」後，香港又有一壇盛事爆鑊，說的是「友邦香港國際熱氣球節」，事前大鑼大鼓揚言提供熱氣球飛行體驗，豈料在活動開幕後才透露熱氣球不准載人。有盛事業界人士坦言，鑑於港府針對「臨時公眾娛樂場所牌照」（TPPEL）設有嚴格規限，大部分活動都在開幕當日才知道是否獲得開綠燈，變數非常大。尤其在社交媒體時代，任何活動甩轆隨時演變為公關災難；所以搞盛事既須高調宣傳，又要慎防「吹」得太勁，很考功夫。信報財經新聞 ・ 10 小時前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 1 天前
貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」
美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。鉅亨網 ・ 6 小時前
楊千嬅驚爆入院做手術 最新狀況曝光
天后楊千嬅今年出道30周年，工作不斷的她早前更連續開工12日，她於社交網表示「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術，留言報平安：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙，上班時間以外仍操心為『私房菜』籌備，現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
渣打上半年吸13.5萬個新富裕客
香港銀行業積極拓展中高端客群，渣打（2888.HK）財富管理及零售銀行業務（WRB）兼大中華及北亞區行政總裁徐仲薇表示，近年年均有25萬個新富裕客（new-to-bank Affluent），另有約30萬原有客戶升級，令該行中高端客層基礎年均增長約10%；單計今年上半年，新富裕客再增加13.5萬個，主要來自香港，而新加坡、中國內地及台灣吸納新高端客量亦不俗，現時渣打集團的中高端客戶總數約250萬個。信報財經新聞 ・ 10 小時前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 1 天前
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」有何魅力？同場加映低至半價鞋款/熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176
今年一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影。此外，Yahoo購物專員更在Frafetch上看到不少鞋款有折上折低至半價優惠，感興趣的朋友不妨看到最後！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
月餅2025｜康得思酒店明閣月餅突發買一送一！每盒低至$204入手迷你流心奶黃月餅/迷你錦繡月餅
中秋佳節將至，還未入手月餅的你，就一定要留意！今次香港康得思酒店明閣推出的月餅系列備受矚目，其中迷你錦繡月餅拼盒（六件裝）及迷你流心奶黃月餅（六件裝）推出「恒生客戶尊享」買一送一，只要輸入優惠碼【HASEMOONCMC】，折後最平每盒$204，非常抵買！大家立即上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前