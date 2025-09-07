颱風塔巴｜路政署：已啟動各緊急控制中心 130隊應急隊伍隨時候命

路政署稱已提前於今晚7時20分啟動轄下各個緊急控制中心。(路政署FB)

熱帶風暴塔巴逐漸逼近本港，天文台將於晚上9時20分發出八號烈風或暴風信號。路政署表示，已提前於今晚7時20分啟動轄下各個緊急控制中心，聯同道路維修保養承建商實時監察主要公共道路的最新情況，以便迅速作出應對及安排處理公共道路緊急情況。

應急隊伍隨時候命 出動巡查主要道路

署方又指，轄下近130隊應急隊伍亦隨時候命，將按需要在安全情況下出動巡查主要道路，清理道路上的塌樹、障礙物及淤塞的道路集水溝和渠道，以及為倒塌的斜坡進行緊急圍封及搶修工程等，以期盡快恢復主要公共道路的路面交通。緊急控制中心亦會同時就最新的道路受阻情況及緊急事故跟進工作，與其他相關部門緊密聯繫，為政府全面處理緊急事故提供支援，保障公眾出行安全。

此外，署方表示，昨晚起已提前為應對風暴來襲作好準備，包括再次檢測行車隧道內的排水泵房設施與安裝於觀塘道下通道，以及沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸部分行人隧道的水浸警告系統，確保各系統運作正常；於容易因淤塞而引致水浸的公共道路路段，包括龍翔道及柴灣道等清理集水溝和渠道；以及為路旁人造斜坡排水道進行特別檢查及清理轄下人造斜坡排水道。

運輸署：緊急事故交通協調中心24小時運作

運輸署表示，運輸署緊急事故交通協調中心(ETCC)在熱帶氣旋襲港期間會繼續24小時運作，聯同港鐵、專營巴士等公共運輸服務營辦商、相關部門和機構，密切監察全港各區主要幹道、隧道和橋樑等重要道路的交通及運輸情況，督導和協調公共運輸服務。

署方已提升ETCC的運作級別，加強與公共運輸服務營辦商聯繫。同時，協調營辦商安排服務調整及緊急服務，應對乘客需求，便利市民。

另外，房委會亦提前作好防風準備，包括檢查及清理排水渠；檢查大廈公眾地方的窗同門閘；檢查及穩固天台物件；巡查同確保邨內樹木穩固等；移除公眾露天地方嘅雜物或鬆脫物；穩固臨時設置嘅交通標誌、封路障礙物等；放置沙包於地下大門。

