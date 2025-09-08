兩男受傷19宗塌樹，卓永興視察緊急事故監察及支援中心。(卓永興Facebook)

【12:00更新】醫管局表示，截至今日上午10時，兩名男子和1名女子受傷，於公立醫院急症室接受診治。截至今日上午11時，政府及消防處分別收到14宗及90宗塌樹報告。截至上午11時20分，民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有217人入住。

另外，渠務署確認兩宗水浸個案，其中一宗水浸位於粉錦公路近香港哥爾夫球會，已即時派遣緊急應變隊伍到達現場並完成處理。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。

八號東南烈風或暴風信號現正生效。截至上午8時，政府1823電話中心及消防處分別收到4宗及15宗塌樹報告，暫無山泥傾瀉或水浸報告。醫管局表示，兩名男子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。另外，截至上午8時20分，民政事務總署共開放29個臨時庇護中心，有213人入住。

緊急應變隊伍數目可增至 180 隊

政務司副司長卓永興今早(8日)由保安局局長鄧炳強陪同，到緊急事故監察及支援中心視察，聽取跨部門人員匯報風暴的最新情況和各項應變部署的執行。他在社交網頁提到，發展局已為其下所有工地做好防風及防水浸措施，渠務署於昨日為全港約240個渠道容易淤塞點完成特別檢查及清理工作，並已安排60隊緊急應變隊伍，包括6台「龍吸水」及3台「小禹」排水機械人，更已預留彈性，緊急應變隊伍數目可增至180隊，隨時派遣到各區處理水浸及清理渠道。

土木工程處亦已於多個沿岸低窪和當風地點，執行緊急應變行動計劃，提供沙包供市民使用；路政署已安排近130隊應急隊，隨時出動清理障礙物及搶修倒塌的斜坡；運輸署緊急事故交通協調中心繼續24小時運作，並聯同公共運輸機構密切監察交通及運輸情況。各緊急救援部隊亦已做好全面應急準備，並部署足夠人手，應付在可能發生的緊急事故。

保安局局長鄧炳強亦在社交網頁表示，中心一如既往通宵啟動，跨部門人員繼續密切留意市面狀況，即時調配人手支援。強烈熱帶風暴塔巴今早最接近本港，現時多處仍吹強風，呼籲市民留在安全地方。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風塔巴-3人受傷104宗塌樹-渠務署確認粉錦公路水浸個案-更新-/596916?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral