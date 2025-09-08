颱風塔巴｜Pizza Hut App誤稱「10號風球暫停營業」 網民嘲：超前部署

有網民表示在昨日(7日)晚上9時21分，即天文台宣布8號風球時，手機收到連鎖薄餅店必勝客（Pizza Hut）的手機程式推播，顯示訊息為「10號強風信號現正生效，全線分店暫停營業，請大家留喺室內及注意安全」。

颱風塔巴襲港，天文台表示八號風球維持至今日(8日)下午1時10分，改發3號波，打風期間許多商店食肆都暫停營業。有網民表示在昨日(7日)晚上9時21分，即天文台宣布8號風球時，手機收到連鎖薄餅店必勝客（Pizza Hut）的手機程式推播，顯示訊息為「10號強風信號現正生效，全線分店暫停營業，請大家留喺室內及注意安全」。惟Pizza Hut於社交平台稱全線分店於安全情況下會照常營業提供堂食及外賣自取服務。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦在facebook分享推播截圖，留言指「Pizza Hut 咁快就知道要掛十號風球? 」，更加上hashtag「#咁快就想放工」。

有網民笑指Pizza Hut「超前部署」，「天文台都係掛八號，你哋咁快就十號啦」、「10號強風信號係咩玩法」、「太急進」、「有冇機會係pizzahut收到碼頭工人內部消息?」、「明明大後日先十號」、「10號可能係老細嘅心情」。有網民則懷疑店方是想乘機賣免費廣告，因推播已成功獲得網民注意，「咁就免費做到宣傳效果」。



