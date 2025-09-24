Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

颱風快閃優惠碼｜Logitech 網店滿 HK$400 額外 95 折＋免運費

窗外樺加沙風聲呼嘯，乖乖留避風的朋友們有褔了！因為 Yahoo Tech 為大家搜集各種颱風快閃優惠情報，讓你在守護安全的同時，還能輕鬆搶購抵價裝備！​​Logitech 推出颱風快閃優惠，現在下單滿HK$400 即享額外 95 折，讓能享受全單免運費的雙重驚喜！無論是趁風雨天換套新鍵鼠遠距辦公，還是添置遊戲裝備暢玩整天，現在動動手指就能輕鬆搞定，大家可以一邊安心避風雨，一邊用最抵價格升級數位生活！提提大家，結帳時記得輸入優惠碼【TYPHOON5】以獲得折扣。

MX MASTER 3S 高階無線靜音滑鼠

颱風快閃優惠碼｜Logitech 網店滿 HK$400 額外 95 折＋免運費

MX MASTER 3S 是一款進化升級的旗艦滑鼠，專為追求高效與靜謐的用戶而設計。滑鼠支持兩種模式連接，使用 Logi Bolt 接收器或藍牙均可輕鬆連接，並可自訂多個按鍵以快速訪問慣用功能。支援快速充電，只需充電 1 分鐘便可使用三小時，而完全充電則可持續使用長達 70 天。MagSpeed 智能滾輪能在一秒內滑動千行，實現高效文檔瀏覽。

MX MASTER 3S 採用 8000 DPI 精準追蹤技術，搭配 Darkfield 追蹤技術，無論在玻璃等任何表面都能穩定運行。透過 Logi Options+ 軟體，更可以根據個人操作習慣自由調節 DPI。人體工學設計確保了舒適的握感，配有防汗防滑的橡膠掌墊，並在側邊配置了直覺可操作的按鍵和姆指滾輪。MX MASTER 3S 能最多掌控三台設備，實現無縫流暢的工作體驗。

Logitech 額外 95 折：HK$598 ｜原價 HK $999

Combo Touch 保護殼 (適用於 iPad Air 13" M2 & M3)

颱風快閃優惠碼｜Logitech 網店滿 HK$400 額外 95 折＋免運費

Combo Touch 鍵盤保護殼專為新 iPad 設計，提供 11 吋和 13 吋兩種尺寸選擇。相比上代產品，Combo Touch 輕薄度提升高達 22%，觸控面板面積至少增大 10%，並新增「勿擾模式」按鍵，顯著提升使用體驗。結合 Apple Smart Connector，可以在一秒內輕鬆拆卸，根據需求自由轉換多種使用模式。保護殼採用防潑灑材質和密合設計，為你的 iPad 提供全面保護。上方設有 Apple Pencil 吸附位和 Crayon 放置位，方便隨時取用。

Logitech 額外 95 折：HK$1,424 ｜原價 HK $1,798

PRO X TKL RAPID 類比磁軸電競鍵盤

颱風快閃優惠碼｜Logitech 網店滿 HK$400 額外 95 折＋免運費

PRO X TKL RAPID 電競鍵盤是根據數百位世界頂尖電子競技運動員的意見精心打造，結合 Logitech G 的專業技術，為玩家帶來極致的遊戲體驗。鍵盤強化了多層吸音減震層，透過 12 層精密機構設計，提升了頂部、軸體及底部的減震效果，讓玩家在遊戲中享受更穩固的線性手感及圓潤集中的聲音回饋。其類比磁軸設計靈感來自電競選手，提供競賽級的反應速度和精確度。快速觸發功能和 35g 的觸發力度，實現精準操控。PRO X TKL RAPID 允許用戶自訂每個按鍵的參數，在遊戲中遇到複雜按鍵功能時，您可以透過 Keycontrol 和 Key Priority 功能，為每個按鍵設置特定功能或組合鍵，確保在關鍵時刻取得競爭優勢。

Logitech 額外 95 折：HK$1,139 ｜原價 HK $1,699

