颱風數目未來減少但破壞力較強 梁榮武：風暴潮將更明顯 一前提下不反對外出感受打風

本港今年至今已有12個熱帶氣旋，引致香港天文台發出熱帶氣旋警告信號，打破1946年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武稱，科學界共識認為未來颱風數目將會減少，但強颱風比例將會增加，或帶來更大的破壞，包括持續時間更長、更多降雨等。

樺加沙若進一步迫近恐破壞嚴重

梁榮武在一個電台節目指，熱帶氣旋警告信號的數量並非指標，認為今年雖然有12次要發出警告，但主要以一號戒備信號為主，只有少數帶來危險，而八號烈風或暴風信號及兩次十號颶風信號亦未有人在風暴中喪生。他指出，科學界共識在氣候變化下，颱風數目將會減少，但強颱風比例會增加，而其引起的風暴潮亦會更加明顯，水浸情況必然會加劇。

超強颱風樺加沙上月最終沒有正面吹襲本港，在天文台以南約120公里掠過。梁榮武指，如樺加沙的眼璧進一步接近香港，風力將呈幾何級數上升，造成的破壞將較100公里外掠過的「山竹」和60公里外掠過的「天鴿」嚴重。他提到當時有沿岸酒店、餐廳被湧浪破壞，直言單靠貼膠紙已無法抵擋湧浪衝擊，建議加設木板預防。

發出八號信號不代表風力即達烈風

另外，樺加沙襲港有一家四口在岸邊觀浪，其中兩人被捲落海，亦有兒童被帶到海邊險象環生。梁榮武不完全反對市民感受大自然威力，惟必須以安全為前提，要有危險意識、做好風險評估、遠離岸邊等危險地方。他又稱，天文台近年已提早更長時間發出八號信號預警，但有市民會誤解信號生效初時風力未夠強，解釋發出信號當刻不代表風力馬上達烈風程度，提前預警只是讓市民有充足時間準備，呼籲市民應以天文台官方信息為準。

