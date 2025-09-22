颱風樺加沙襲港，玻璃窗應否貼膠紙？港台官方觀點大不同

颱風襲港，玻璃窗應否貼膠紙？港台官方觀點大不同

颱風樺加沙襲港，香港天文台早早就已經向市民發出預警，在儲糧之外，大家還應否貼膠紙呢？每逢颱風季節，市民應否在玻璃窗上貼膠紙以作防備，一直是熱議話題。香港天文台的傳統建議與台灣內政部的科學實驗結果，呈現了截然不同的觀點，引發公眾討論。

台灣實驗：貼膠帶無助防風，或致反效果

台灣內政部建築研究所在 2024 年時發表一份風洞實驗報告，結果顛覆了許多人的傳統認知。報告指出，在玻璃窗上貼膠帶並不能有效增加其抗風能力，甚至可能帶來反效果。

該實驗利用風雨風洞模擬強颱風力，對比了貼上「X字型」、「井字型」等不同形式膠帶的玻璃，與未作任何處理的玻璃。結果顯示，未貼膠帶的玻璃能承受超過17級強颱的風壓，反而貼上膠帶的玻璃在約 16 級風力下便已破裂。研究人員推斷，膠帶可能導致玻璃表面應力集中，使其更易碎裂。因此，台灣內政部建議，安裝符合標準的強化玻璃及穩固窗框，或加裝防爆膜，才是更治本的防風措施。

香港專家觀點亦有兩派：貼膠紙「減傷」亦可能「增加傷害」

與台灣著重「防止爆裂」的觀點不同，香港官方及專家的建議，更側重於「減低傷害」。

香港天文台在《熱帶氣旋警告信號生效時應注意的事項》明確建議：

在烈風吹襲前，應先做妥一切防風措施。將門窗鎖緊，若有橫閂應加上。將膠紙條貼在當風的大玻璃窗上，萬一玻璃破裂，亦可以減少損傷。

切勿在屋內當風的窗戶附近站立。預早選定屋內一個安全地方，以防玻璃萬一破裂時可以躲避。

香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強解釋，強風可引致玻璃產生共鳴效應而震碎 。他指出，貼上膠紙有兩大作用：其一，改變玻璃的自然振動頻率，減低共鳴風險；其二，也是最重要的一點，當玻璃不幸破裂時，膠紙能黏住碎片，防止其高速飛散，造成人命傷亡。這個觀點的核心在於，假設玻璃在極端情況下可能無法幸免，首要任務是保障室內人員安全。

然而，香港著名資深認證驗樓師賴達明在社交平台上發文指出現，時香港樓宇普遍已採用強度為普通玻璃數倍的強化玻璃，已能抵禦香港法例規定的風壓，就算再貼上膠紙並不能顯著增加強度。強化玻璃爆裂時會碎成圓邊小顆粒，相對安全；但若貼上膠紙，會將這些小顆粒黏合成一大片，一旦被強風吹脫，墮街的危險性可能更大。

颱風來襲前夕，大家都會希望能主動多做一些防風措施來求個心安，至於要否為門窗玻璃貼上膠紙，就看大家對於哪一方的論點有更多信任了。

