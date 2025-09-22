颱風樺加沙逼近陳國基未建議停工｜加密貨幣蒸發逾 15 億美元｜郭富城停工陪老婆｜9 月 22 日・Yahoo 晚報

樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
晚安！今日係 9 月 22 日，星期一。天文台預測明日天氣大致多雲，早上最低約 27 度，日間短暫時間有陽光，市區高達 32 度，新界再高一兩度。不過，隨着超強颱風「樺加沙」逐步逼近，明日稍後天氣急速轉壞，會有狂風驟雨及雷暴，風勢增強至烈風程度，海面更會出現非常大浪及湧浪。星期三情況持續惡劣，市民需嚴陣以待。
【今日重點新聞】
樺加沙打風｜陳國基籲勿追風 未建議停工 鄧炳強：2000 警力及 500 特務警察候命
【Yahoo 新聞】超強颱風「樺加沙」正逼近香港，政務司司長陳國基呼籲市民盡快做好防風、防水浸準備，切勿追風逐浪。他強調僱主應以員工安全為首要考慮，否則或涉違法。保安局局長鄧炳強表示，警方已部署 2000 警力及 500 名特務警察隨時候命，消防處亦動員 1000 人及 80 輛消防車應對。政府亦將於明早 8 時開放臨時庇護中心，協助低窪地區居民避險。
樺加沙打風︱吐露港水位或飆至 5 米 25 個地區恐嚴重水浸（附名單）
【Yahoo 新聞】天文台預測，颱風「樺加沙」帶來的風暴潮及暴雨將令沿岸水位顯著上升。當局估算，周三上午本港會出現約 2 米風暴增水，最高水位達海圖基準面以上 3.5 至 4 米，而吐露港水位或高達 5 米，並伴隨每小時 70 毫米暴雨。渠務署已將緊急應變隊伍增至 200 隊，並部署 10 部「龍吸水」及排水設備，提升低窪地區的排水能力。
樺加沙打風｜機管局：機場明午 6 時起航班升降大幅減少 國泰料取消逾 500 航班 周四日間逐漸恢復運作
【Yahoo 新聞】機管局預計明日（23 日）下午 6 時後，大部分航班將暫停升降，周三（24 日）全天航班大受影響。國泰航空已宣布由明日下午 6 時起，停止香港國際機場的客運航班，估計取消超過 500 班，最快要到周四白天逐步恢復。機場將維持開放，並增設臨時休息區及派發物資，確保受影響旅客安全暫避。
【今日重點財經新聞】
加密貨幣大幅下跌 逾 15 億美元多頭遭強制平倉
【彭博】加密貨幣市場周一出現拋售潮，24 小時內超過 15 億美元（約 117 億港元）多頭倉位被強制平倉。以太坊一度下挫 9% 至 4,075 美元（約 31,650 港元），比特幣亦跌近 3% 至 111,998 美元（約 869,584 港元）。分析指市場熱潮動能減弱，投資者憂慮短期內缺乏新增資金流入，導致資產總市值跌破 4 萬億美元。
曼聯財困內外失利 歐洲足球股排名墊底
【Yahoo 財經】研究顯示，曼聯及些路迪自年初以來股價表現欠佳，其中曼聯股價至 9 月中累跌 9.4%，在 10 間歐洲上市球會中墊底。曼聯近期英格蘭聯賽盃早早出局，更於打吡不敵曼城，球隊成績與股價走勢一致。相對之下，葡萄牙賓菲加股價今年急升逾 108%，主要受惠於球員出售及商業合約。
香港股市｜颱風「樺加沙」迫近 港交所維持「打風不停市」 惟特殊情況或關閉市場
【BossMind】港交所表示，即使天文台改掛 8 號風球，證券及衍生產品市場仍會如常開市，包括滬深股通。不過，特殊情況下或會關閉市場。證券業界批評現行政策僵化，強迫從業員在極端天氣下冒險上班，危及安全，呼籲政府重新檢視「打風不停市」安排，以兼顧市場流動性與人身安全。
【今日重點娛樂新聞】
「愛妻號」郭富城為照顧待產老婆方媛將停工1個月：做個好老公、好爸爸呀！
【Yahoo 娛樂圈】59 歲天王郭富城宣布，完成成都站巡演後將停工一個月，全心陪伴懷有第三胎、預產期在 10 月的太太方媛。他強調家人永遠是第一位，亦笑言之前密集工作是為「賺奶粉錢」。他分享日常會抽空陪女兒看電影，並希望以好榜樣角色教導小朋友正確價值觀。
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
【Yahoo 娛樂圈】內地男星于朦朧早前因酒後意外墮樓身亡，警方已排除刑事成分。然而，網上卻流傳「被人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等謠言。北京朝陽公安分局昨日（21 日）發布通報，強調嚴禁編造及傳播虛假信息，並已對三名涉事人士採取強制措施。
張家輝再拍喜劇？傳與金馬影后鍾雪瑩合作打救港產片
【Yahoo 娛樂圈】本地電影市道低迷，有報道指張家輝將與金馬影后鍾雪瑩合作，由黃綺琳執導、張婉婷監製的新喜劇，最快下月底開鏡。外界期望這部作品能為陷入「寒冬」的港產片注入活力。至於上映日期暫未公布，但預料或會鎖定長假期檔期。
