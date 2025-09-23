樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
颱風樺加沙逼近香港 學校停課、班機取消
（法新社香港23日電） 超強颱風樺加沙逼近香港，導致香港今天停課並取消航班。官方示警，樺加沙強度將是香港近代史上最具破壞力的颱風之一。
根據香港氣象單位的說法，樺加沙中心附近最大持續風速為每小時220公里，正向西穿越南海。
香港天文台今天下午發出8號烈風或暴風訊號，呼籲市民做好防風措施。
天文台指出，樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶，預料香港天氣稍後開始急速轉壞，風力迅速上升，明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風。
受風暴影響，天文台預期香港沿岸水位將會上升，明早至下午達到高峰，上升3.5公尺至4公尺。
樺加沙來襲威脅人命及房屋等財產，也促使中國大陸當局下令南方至少10座城市停班停課，數千萬人受到影響。
樺加沙襲擊菲律賓北部期間，已颳倒樹木、掀翻建築物屋頂，並引發造成至少2人死亡的土石流，數千人被迫前往學校和疏散中心避難。
颱風樺加沙｜一文睇清大灣區/台灣/日本/菲律賓點應變？深圳擬疏散40萬人、省內高鐵停運/澳門儲備3日糧/珠海五停
超強颱風「樺加沙」襲港，天文台已於晚上9點40分改發三號強風信號，預計今日23日稍後天氣開始急速轉壞，天文台表示將於今日下午1點至4點考慮改發八號烈風或暴風信號。由於「樺加沙」環流廣闊，星期三（9月24日）天氣惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪；馬會超前部署取消周三夜馬賽事；六合彩攪珠延至周四晚上；香港國際機場機管局表示，23日傍晚6點後航班將大量減少。今次「樺加沙」橫過呂宋海峽一帶，並且進入南海北部，大灣區、台灣、日本、菲律賓均受到影響，本篇文章將為大家整理各地的部署吧！Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
香港暴雨警告冷知識｜1992歷時性暴雨催生黃雨/紅雨/黑雨！暴雨警告下應該要點做？原來曾經有過「綠雨」
隨着樺加沙颱風逐漸逼近，香港市民不禁關心：這次除了強風，還會帶來哪一種「顏色」的暴雨？相比起颱風，大雨的出現往往更突然、更難預測。暴雨可在短時間內迅速發展，造成水浸、交通混亂等等。香港天文台發展出一套有系統的警告機制，透過顏色分級，提醒市民提早防範。Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 12 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 2 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 11 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 3 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 1 天前
樺加沙侷港人本地消費 菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」
樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。Yahoo財經 ・ 11 小時前
熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務
《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 23 小時前
全球爆紅Salomon球鞋魅力大拆解 連Rihanna都愛上它！必買熱門鞋款、2025秋冬絕美新品推介
來自法國阿爾卑斯山的戶外品牌Salomon，原本以專業滑雪裝備起家，近年卻悄悄闖進時尚圈，成為不少潮流人士以及超級巨星的心頭好。Rihanna更曾在Super Bowl舞台上穿上那雙火紅色的Salomon球鞋，即時令搜尋量急劇飆升，讓Salomon紅上加紅！以下，即為大家推薦5款最值得入手的Salomon鞋款。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
林峯為張馨月開派對慶祝35歲生日 送逾百萬翡翠手錶證名副其實「愛妻號」
45歲林峯與細10年內地模特兒張馨月育有女兒「格格」Luna，一家三口幸福滿滿；出名愛妻及愛囡嘅林峯不時帶同太太和女兒到唔同地方旅行，盡量抽時間陪家人。日前，林峯為張馨月舉行生日派對慶祝35歲生日，仲準備咗逾百萬嘅翡翠手錶畀太太做生日禮物，錫老婆錫到濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位
因應近日銀行同業拆息 (HIBOR) 波動，本港龍頭銀行滙豐推出極具吸引力的定息按揭計劃，無論選擇首三年或五年定息期，息率一律鎖定於2.73厘，較現時普遍H按計劃需要使用的鎖息上限3.5厘為低 。這個計劃是否代表業主可以慳更多？《胡 ‧ 說樓市》為你全面拆解。Yahoo 地產 ・ 9 小時前