樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
颱風樺加沙｜打風開冷氣會燒摩打？開抽氣扇有危險？ 工程師解答常見疑問｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，坊間熱烈討論家居防風措施。如何防止冷氣機被吹走或滲水？抽油煙機應否開啟？冷氣工程師為大家解答疑問。
【Yahoo新聞報道】過往風暴襲港期間，曾有住宅的冷氣機被吹入屋或吹出屋外，颱風帶來暴雨亦會引致冷氣機或抽氣扇邊緣位置滲水入屋。有工程師建議，風暴下住戶應關緊門窗，以免產生對流空氣吹跌冷氣機；同樣道理，打風時不應開動抽氣扇，以免造成負壓，影響家居安全。
山竹襲港吹跌冷氣機
2018 年超級颱風「山竹」襲港期間，有住戶的窗口式冷氣機被強風吹入室內，觸目驚心。2017 年十號颶風「天鴿」來襲，又有住戶窗口式冷氣機被吹出室外，驚險萬分。如何防止冷氣機被吹走？超級颱風當前，家居電器又有甚麼防風措施以策萬全？美國採暖、製冷與空調工程師學會香港分會會長郭日升提供以下答案，僅供參考：
如何防止冷氣機被吹走？
香港很多冷氣機位處高樓，未必能夠接觸。如果是村屋，則可以目測有沒有不安全。但樺加沙即將進襲，這麼短時間能否做到甚麼是一個疑問。可以預防的是，門窗最好關緊，以免產生對流空氣。舉個例子，窗戶有漏氣或關不緊的時候，風就可以吹進來，如果剛好方向是冷氣機的位置，所謂食風，形成對流，就有可能把冷氣機吹進屋裏。
如何防止冷氣機位滲水？
無論是窗口式抑或分體式冷氣機，本身設計是暴露在戶外，風吹雨打都沒有問題，所以不用太擔心，而且也沒甚麼好做。但可以留意一些冷氣機的接駁位置，即是噴上玻璃膠的位置，很容易因老化而滲水，如果下大雨再加上大風，形成風壓的時候，就很容易會滲水。應多墊毛巾，盡量避免雨水滲入單位，而損壞機器。
打風時可以開冷氣嗎？
冷氣機的原理就是，將室內的熱氣帶到室外，它會通過風扇吹風，令熱氣散出街。很大風的時候，風扇的摩打會否因外面打風而轉不到呢？視乎冷氣機的位置和風向。 如果發覺冷氣機突然不能製冷，最好就關掉。
打風時可以開動抽氣扇嗎？
抽氣扇通有兩種，一種是用繩控制背板的開關，另一種是隨電源開關背板。正如上述所說，只要室內的窗戶都關着，就不會形成對流，防止風的流動。因此打風時不要開抽氣扇，因為開動抽氣扇會導致室內對流增加。譬如抽氣扇在廚房，抽氣的時候風從哪裡來呢？就在門縫或者是窗縫走進來，如果剛好那個位置當風，你再開抽氣扇，再幫幫它，外面的風就會更加向着門窗的位置吹進來。
抽油煙機也要關掉？
抽油煙機是收在櫥櫃的位置，有可能會有風吹進來，不能避免。 但基於同樣原理，開動抽油煙棧也有可能增加風吹進來的機會。
如何防止雨水滲入沾濕電器？
靠近窗邊的電器或者電掣需要留意，有些拖板有時可能是放在窗邊，記緊移離窗邊，並用毛巾墊窗口位置。
此外，中電在社交平台亦有發放颱風應對指南，包括關掉當風位置的冷氣機，因為強風有可能影響冷氣機運作，關掉可以避免損壞或過熱。窗邊電器及拖板應移走，防止受潮而引致漏電跳掣。
其他人也在看
颱風樺加沙襲港，玻璃窗應否貼膠紙？港台官方觀點大不同
颱風樺加沙襲港，香港天文台早早就已經向市民發出預警，在儲糧之外，大家還應否貼膠紙呢？每逢颱風季節，市民應否在玻璃窗上貼膠紙以作防備，一直是熱議話題。香港天文台的傳統建議與台灣內政部的科學實驗結果，呈現了截然不同的觀點，引發公眾討論。Yahoo Tech HK ・ 26 分鐘前
颱風樺加沙｜「山竹」「天鴿」經濟損失至少58億元 樺加沙恐成天文數字？
超強颱風「樺加沙」正逐漸逼近本港，天文台預告其可能帶來與2017年「天鴿」及2018年「山竹」相若的顯著風暴潮，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。目前，不少市民已開始回憶起當年兩大颱風造成的破壞，並關注「樺加沙」可能帶來的經濟損失。根據天文台此前估算，「天鴿」和「山竹」共造成約58億港元的直接經濟損失，而「樺加沙」的強度若am730 ・ 4 小時前
樺加沙丨玻璃窗打風貼膠紙會更危險？邊款打風膠紙係首選？ 附膠紙漬清除最強大法
一到打風季節，不難看到家家戶戶窗上貼上的一個個「X」，然而，打風時用膠紙貼窗是否真的有效？如果要貼膠紙在窗上防風，又應選擇哪種膠紙，以及如何貼？在超強颱風樺加沙影響本港天氣期間，參考台灣及本港專家的意見，看看在颱風當前，大家可以如何確保窗戶安全。Yahoo新聞 ・ 21 分鐘前
交往謝欣穎4年分手 王柏傑好友勸他快放下
[NOWnews今日新聞]男星王柏傑最近和交往4年的前女友謝欣穎分手，即將在本月25日度過36歲生日的他，昨（21）日跟一群好友一起慶生，其中楊銘威為他送上一顆特製蛋糕，上面寫著「學會放下」，並且搭配...今日新聞 娛樂 ・ 23 分鐘前
蒲福氏風級｜幾時打風？教你睇天氣預報字句 強風烈風 8 級風等術語可能有暗示｜天氣知識｜Yahoo
超強颱風樺加沙逐漸迫近，料在周三（24 日）為本港帶來惡劣天氣。每逢風季，香港市民都會關注熱帶氣旋襲港的消息，由於打風隨時影響返工返學行程，市民對於會否發八號信號也特別關心，更會從不同數據和資料當中嘗試找出答案。其實，我們經常能夠從天文台的風暴消息，以至「九天天氣預報」當中，見到例如「6 級風」、「8 級風」、「強風」、「烈風」等字眼，這些都是跟「蒲福氏風級」（Beaufort wind force scale）相關。讀懂之後，也許你都對會否掛波，何時掛波、掛甚麼波，多一個較具把握的估計。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
樺加沙打風・掃貨圖輯︱墟冚的街市 孤獨的方包︱Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預警，考慮在明日（22 日）下午一至四時改發八號烈風或暴風信號。民以食為天，為免往後數日超市、街市停業導致「糧荒」，甚或風災後捱貴菜，家庭主婦昨日（21 日）起已空群出擊，全力掃貨。城中各大超市及街市今日繼續風捲殘雲，一片狼籍。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙打風｜ 中年婦颱風開窗斷指 急症室醫生：黃金四小時增接駁機會 應盡力妥善保存斷肢︱Yahoo
【Yahoo健康】超強颱風「樺加沙」吹襲香港。有急症專科醫生表示，打風期間不時會發生截肢意外，2023 年 9 月「蘇拉」襲港期間，天文台一度懸掛「十號風球」，有中年女士開閂門窗時遭強風猛烈撞擊，手指頭即場斷開，須立即入院接受手術。Yahoo 健康 ・ 31 分鐘前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙打風︱吐露港水位或飆至 5 米 25 個地區恐嚴重水浸（附名單）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」將於明日（23 日）逼近廣東沿岸，香港預料受風暴潮及暴雨雙重影響，水浸風險甚高。當局指，星期三（ 24 日）上午本港沿岸會錄得約 2 米風暴增水，普遍最高水位可達海圖基準面以上 3.5 至 4 米，而吐露港水位更可能升至 4 至 5 米。若最高海平面高度出現時遇上強降雨，雨量或達 70 毫米，將加劇水浸威脅。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
樺加沙打風 ⎮ 北呂宋萬人疏散 台東花蓮停工停課
正當樺加沙亦步亦趨，香港人心惶惶之際，超級颱風已經掠過菲律賓北部，小島 Calayan 及 Apayao 山區電力中斷， 近萬人須疏散，總統小馬可斯宣佈首都馬尼拉及呂宋北部 29 個省份今日（22 日）停工停課。樺加沙外圍環流亦觸及台灣南部，台東及花蓮今日停工停課。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
「愛妻號」郭富城為照顧待產老婆方媛將停工1個月：做個好老公、好爸爸呀！
59歲天王郭富城（Aaron）與細22年方媛（Moka）於2017年結婚，育有2個女兒郭詠希（Chantelle）和郭詠萱（Charlotte）。今年郭富城更趁住父親節公布太太方媛懷上第三胎，預產期係10月。最近郭富城前往馬來西亞為主演新戲《無名指》活動，受訪期間表示喺完成世界巡演「ICONIC」成都站後，全面暫停工作一個月，全心全意陪伴家人，並話：「要回歸家庭，做個好老公、好爸爸呀！」Yahoo 娛樂圈 ・ 57 分鐘前
曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。Yahoo 娛樂圈 ・ 55 分鐘前
孫藝真何時看上玄彬？《愛的迫降》期間暈船
[NOWnews今日新聞]女星孫藝真近日登上鄭在炯的YouTube頻道《妖精在炯》宣傳全新電影《徵人啟弒》，在節目中她提到和老公玄彬在拍攝定情劇《愛的迫降》的點滴，坦言她跟老公因為生長背景相似，因此三...今日新聞 娛樂 ・ 23 分鐘前
《施政迴響》任景信：今年施政報告科創政策更細分
香港引進重點企業辦公室主任任景信在「在大灣區推動香港科創產業的創新應用信息產業創新研討會」上表示，今年的施政報告方面，政府在整個科創方面政策更加具體，更加細分。例如，北部都會區現在特首親自去抓，希望有一些突破性改革做法，計劃加快計劃落實。包括華爲在內的香港的重點企業，也非常大力去支持在香港發展，尤其是在香港吸納國際方面的人才方面。另外，大力推動「走出去」，這個也是香港現在整個國際的形勢下非常重要的一個策略。一些的內地企業從香港走出去的話，競爭力會更提升，利潤也可以大大提升。引進辦將公布第五批共十多間重點企業來港，當中包括多間海外領先醫藥企業。（JJ）#施政迴響 #施政報告 #任景信infocast ・ 1 小時前
第一太平戴維斯：香港寫字樓市場正逐步展現需求回升跡象
房地產顧問第一太平戴維斯最新發表的2025年9月香港寫字樓租賃市場報告指出，儘管面對利率壓力、需求疲弱及供應過剩等結構性挑戰，香港寫字樓市場正逐步展現需求回升跡象。金融板塊復甦、用家積極購置物業，以及政府政策引導的搬遷需求，正為市場注入新動能，尤其中環核心區的超甲級物業表現亮眼，租金有望於未來數年率先回升。 該行香港董事總經理及租務部主管劉偉基指出，若金融行業持續復甦，預計寫字樓年度吸納量將回升至疫情前130萬平方呎的水準，加上用家購置帶來的40萬平方呎需求，以及搬遷需求產生的另外40萬平方呎，年度總吸納量將達到210萬平方呎。 該行九龍商業樓宇租務部副資深董事姚偉明續指，在此樂觀情景下，空置率預計將於2026年達到16%的高峰，隨後逐步下降至2030年的6%，到時或將引發寫字樓租金的反彈。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 40 分鐘前
滙豐調查：本港近半富裕投資者有意「微退休」 理想年齡49歲 推新保險計劃
滙豐銀行最新發布的「生活質素報告2025」，對香港1,000多名富裕投資者進行調查，結果顯示，接近一半(47%)受訪者正在考慮在完全退休之前進行有計劃的休假，滙豐稱這新趨勢為「多重退休」或「微退休」。 富裕投資者定義為擁有10萬至200萬美元可投資資產的人士。在這47%打算「微退休」的受訪者中，大多數人(46%)計劃「微退休」兩至三次，並表示第一次進行休假的理想年齡是49歲。 此外，香港受訪者認為「微退休」的理想期限為6至12個月(31%)，而大部分(40%)受訪者打算每次「微退休」花費最高78.5萬港元。 在支付「微退休」的支出方面，受訪者表示主要靠股息、利息收入及資本收益(51%)，其次為個人儲蓄(42%)。此外，最受香港受訪者歡迎的三個「微退休」地區為內地(37%)，日本(23%)及台灣(22%)。 滙豐保險今日(22日)宣布推出滙越保險計劃，該產品旨在為客戶在退休後提供利息收入，同時保存本金，以實現財富傳承和遺產規劃的目標。最低總保費門檻為3年繳付2.5萬美元(或等值港幣)，並從第四個保單年度起至99歲每月提供保單金額4.6%年度派發率的非保證紅利支付，以支持客戶的財務需求。AASTOCKS ・ 4 小時前
巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情
今年秋天，維多利亞港將成為全球IP迷的夢幻舞台。由香港創意品牌AllRightsReserved策劃的「維港海上大巡遊」將於10月25日正式啟動，四大人氣角色化身巨型充氣雕塑，漂浮於維港海面，並於11月1日組成巡遊艦隊，穿梭港九兩岸，場面壯觀，勢必成為年度全球最矚目打卡盛事。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
樺加沙打風｜寵物酒店、洗車店、Party Room 超前部署做動物避難所：好難想像啲流浪貓喺街會點樣 附地點及電話｜Yahoo
超強颱風樺加沙令港人聯想起 2018 年熱帶氣旋山竹吹襲的驚人破壞。人類尚可留在室內暫避，可是流浪動物並無選擇。有本地寵物酒店及 Party Room 自發作出超前部署，免費做浪浪避難所，地點包括港九新界，供浪浪義工攜帶流浪貓狗前往室內避難，實行民間自救，守護浪浪。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
中國遊客日本海邊咬頭髮救人：左手殘疾竟成英雄的意外轉折！
哎喲，這世界總有那麼些感人的時刻，讓人聽了直呼佩服！9月16日，一位來自中國陝西西安的54歲男子楊先生，在日本兵庫縣城崎溫泉附近的海岸邊，親手救起一位落水的日本女子。Japhub日本集合 ・ 1 小時前