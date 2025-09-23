颱風樺加沙｜爆窗要點處理？林超英畫圖解釋家居高危位置

颱風樺加沙吹襲香港，天文台早早發出預警，市民亦提前做足準備！不過防風措施的成效卻又被帶出來討論，除了香港、台灣專家對於應否用膠帶貼玻璃窗的兩極意見，家中電器應否使用、什麼地方高危都有不少意見。前天文台台長林超英發文分享了一些觀察和提議，是讓大家萬一不幸遇上家裡玻璃窗爆裂後的處理方式，供大家參考。

1. 高危位置 — 玻璃窗特別易於破裂的是家中位於「屋角」方位的窗戶。由於流體動力學效應，當颱風的強風吹斜角吹襲屋角時，窗外產生強大的負壓吸力，使玻璃窗破裂的風險大增，碎片會向外飛。

2. 爆窗後的安全處理 — 當窗戶破裂時，切忌用任何物品（如床褥）堵塞破口或危險地坐在窗口附近，因強風的吸力可能將人連同物件吸出，後果非常嚴重。

3. 電梯大堂最安全：萬一不幸全屋玻璃皆破時，可考慮去無窗的升降機大堂等安全位置暫避，待風勢減弱後再作處理。

