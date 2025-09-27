386159508_18389770486028006_6952795676697143306_n_0.jpg

超強颱風樺加沙襲港期間，本港多區有水浸及塌樹事故，大部分多間商戶暫停營業。颱風過後，有不少從事飲食業及零售業的員工在網上透露，遭公司扣年假或例假，以代替風假等；近日有人指連鎖日本燒肉店牛角「打風冇營業就逼員工放例假」，引起多人關注。因餐飲業採用輪更制度，不像白領固定周一至五工作，因此僱主如何處理「颱風假」則成為灰色地帶，令僱主如何處理「颱風假」再成爭議。

敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍昨日（26日）於網上社交平台發文澄清，指有網上帖文聲稱牛角「打風冇營業就逼員工放例假」，於是他向人事部主管查證，了解樺加沙襲港當日（24日）安排，確認數百名原本安排上班的全職同事，獲安排放「颱風假」。即可放假一日，但不會扣減帶薪年假或例假。他又自言此安排「絕非什（甚）麼良心僱主」，只是按照勞工法例處理。

暫停營業一日損失數百萬元

他又透露，暫停營業期間連同租金及薪金，僅一日便損失數百萬元，但必定需要奉公守法，「冇能力亦冇資格超越法例去做良心僱主，但必須做守法商人。」他更呼籲如果旗下員工認為自己沒有受法律保障，可按他「最高指引」向人事部查詢，甚至向勞工處投訴，強調集團必定奉公守法的。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風樺加沙-傳牛角扣員工假-黃傑龍澄清-冇能力超越法例/603593?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral