颱風樺加沙｜將軍澳南海濱餐廳被海水沖入 沖破玻璃損壞嚴重

樺加沙襲港，將軍澳海濱今次大受影響，其中數間沿岸餐廳更受到破壞！有網上片段影到，其中一間餐廳被海水沖毁的情況，從影片可見突然一個大浪撲向餐廳，並沖破玻璃，海水連樹枝和沙石湧入店內，枱櫈餐具被沖散，損壞嚴重。

網民：好彩無人

網民就留言表示：「好彩無人」，亦有網民質疑餐廳沒有做好保護：「玻璃竟然冇用木板圍封」、「點解唔裝卷閘」。

圖片來源：Facebook@將軍澳主場

