事隔3個月後，FRITES在社交媒體上公布，「We are back」。(FB@FRITES)

今年9月超強颱風樺加沙襲港下，將軍澳海濱受到嚴重破壞，其中一間西餐廳FRITES被樺加沙吹毀，整間餐廳已面目全非，玻璃門被吹破洪水不斷湧入，店內傢俬設備被海水浸泡、沖毀。事隔3個月後，FRITES在社交媒體上公布，「We are back」（我們回來了），並指將於短期內重新營業。

FRITES在其社交平台上分享一張員工臉帶笑容的合照，並寫道「Hello Friends! We are back after all! We miss you TKO! See you soon!」（朋友們你好！我們終於回來了！我們想念你TKO（將軍澳）！很快再見！）。不少網民紛紛留言支持，並表示一定會去光顧，更有即時問店主有沒有聖誕的餐牌。

廣告 廣告

被樺加沙吹毀的FRITES，店主Viviano Romito其後發文指，事件提醒「大自然擁有至高無上力量」，並表示，颱風樺加沙為香港帶來考驗，但無法澆熄他的鬥志。他又感謝，所有人都平安無事，強調將會以全新姿態重開餐廳。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風樺加沙-將軍澳西餐廳frites被破壞-3個月後宣布-我們回來了-/628562?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral