當年「山竹」襲港，至少對本港造成的直接經濟損失約46億元，是2017年超強颱風「天鴿」的3.8倍。(資料圖片)

超強颱風「樺加沙」正逐漸逼近本港，天文台預告其可能帶來與2017年「天鴿」及2018年「山竹」相若的顯著風暴潮，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。目前，不少市民已開始回憶起當年兩大颱風造成的破壞，並關注「樺加沙」可能帶來的經濟損失。根據天文台此前估算，「天鴿」和「山竹」共造成約58億港元的直接經濟損失，而「樺加沙」的強度若如預期，其經濟影響可能更為嚴重。

「天鴿」經濟損失約12億元

據天文台及香港保險業聯會的數據估算，超強颱風「天鴿」引致的直接經濟損失主要包括兩大部分：政府部門、公共事業及其他組織報告的損失，以及保險索償金額。截至2019年10月31日，相關單位報告的損失為9,703.7萬港元，已扣除重複計算的保險索償。另一方面，保險索償金額經市場份額調整後，約為11.07億港元。兩者合計，「天鴿」造成的總經濟損失約為12億港元。

「山竹」破壞力更強 損失高達46億

至於2018年超強颱風「山竹」的破壞規模遠超「天鴿」，政府及相關機構呈報的損失金額達9.1億港元。保險索償方面，包括財產損壞、業務中斷及工程保險等類別，經調整後總額約為36.88億港元。整體而言，「山竹」帶來的直接經濟損失高達約46億港元，反映其對本港基建、商業及民生方面的嚴重影響。

廣告 廣告

因此，「天鴿」和「山竹」合共已為香港至少帶來約58億港元的經濟損失。雖然目前「樺加沙」的動向與强度仍屬變數，但其預測路徑與風力顯示，本次颱風有可能對香港構成比「天鴿」和「山竹」更大的威脅，其破壞力絕對不容忽視。

颱風樺加沙｜山竹、天鴿經濟損失

颱風名稱 年份 經濟損失 天鴿 2017 12億元 山竹 2018 46億元 樺加沙 2025 ?

颱風天鴿回顧

颱風山竹回顧

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/颱風樺加沙-山竹-天鴿-經濟損失至少58億元-樺加沙恐成天文數字-/601573?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral