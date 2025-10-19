三號風球至少維持至周二下午 6 時
颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕
上月超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣一家四口觀浪，有3人墮海，包括一名40歲甄姓父親、38歲李姓母親、及一名5歲男童；其中父親於上月26日出院，而一度情況危殆的母子亦於今日(19日)出院。警方表示正調查有關事件，暫時未有人被捕。
警方在上月底展開執法行動，拘捕兩名持香港身份證的外籍女子，分別36歲及32歲，涉嫌在風暴期間，帶同一名男童到海怡半島觀浪，巨浪淹至。連同在堅尼地城海旁，帶同兩名男童觀浪，被捕的一男一女，共有4人涉嫌疏忽看管兒童罪被捕。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風樺加沙-柴灣墮海家庭母子出院-警方-正調查-未有人被捕/610030?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
