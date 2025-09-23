颱風樺加沙｜樺加沙促「颱風經濟」？街市超市掃空 膠紙網上一卷驚現XXX元

颱風樺加沙｜樺加沙促港人本地消費，有超市貨品被搶購一空。(本報記者攝)

超強颱風「樺加沙」逼近香港，全城嚴陣以待之際，一股特殊的「颱風經濟」現象隨之湧現。在平日北上消費成風的背景下，颱風反而「困住」港人留港，促使本地市場出現消費熱潮，從街市到超市等貨品，都出現市民搶購的現象。

街市超市搶食材 麵包店 清空

每逢颱風來臨，搶購食材幾乎成為港人的集體儀式。昨日多個街市和超市都人潮洶湧，多個貨架被清空。各類新鮮食品幾乎售罄，菜價上升。各區連鎖超市同樣被市民掃貨，蔬菜、急凍肉、即食麵大受追捧，幾乎「清零」，就連麵包店的麵包亦是市民的搶購對像。

二手平台 充斥 膠紙出售 有膠紙索價3位數

此外，全港再度掀起「搶膠紙潮」，儘管玻璃窗貼膠紙的實際防災效果成疑，不少五金店的膠紙仍被搶購一空，甚至在二手平台Carousell上都充斥許多膠紙出售，防風膠紙每卷定價30元至35不等，惟部分賣家更是坐地起價，竟以一卷高達3位數炒賣膠紙，藉機發「打風財」。

酒店一晚逾4萬元 「龍吸水」排水機械人 造價百萬

颱風期間的住宿需求亦催生商機。最接近機場的富豪機場酒店總統套房，一晚房價竟高達5,659美元(約港幣4.4萬元)，令人咋舌。

此外，這場「颱風經濟」不僅惠及本地商家，更意外為內地企業帶來商機。為應對潛在水浸危機，渠務署署長表示已增購4部「龍吸水」排水機械人，每部造價達100萬港元，亦為這場「颱風經濟」增添重要一筆。

