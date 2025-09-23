颱風樺加沙｜一文睇清大灣區/台灣/日本/菲律賓點應變？深圳擬疏散40萬人、省內高鐵停運/澳門儲備3日糧/珠海五停

颱風樺加沙｜一文睇清大灣區/台灣/日本/菲律賓點應變！深圳擬疏散40萬人、珠海五停、澳門儲備3日糧！

超強颱風「樺加沙」襲港，天文台已於晚上9點40分改發三號強風信號，預計今日23日稍後天氣開始急速轉壞，天文台表示將於今日2:20pm改發八號烈風或暴風信號。由於「樺加沙」環流廣闊，星期三（9月24日）天氣惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪；馬會超前部署取消周三夜馬賽事；六合彩攪珠延至周四晚上；香港國際機場機管局表示，23日傍晚6點後航班將大量減少。今次「樺加沙」橫過呂宋海峽一帶，並且進入南海北部，大灣區、台灣、日本、菲律賓均受到影響，本篇文章將為大家整理各地的部署吧！

大灣區（深圳、廣州、澳門、珠海）

中國氣象局已於今天將「樺加沙」的級別，由強颱風提升至「超強颱風」，並啟動重大氣象災害（颱風）Ⅱ級應急響應。23日中午12時起，省內高鐵和普速列車將逐步停運，24日全日停運，25日則按情況恢複列車開行。

中國氣象局已於今天將「樺加沙」的級別，由強颱風提升至「超強颱風」，並啟動重大氣象災害（颱風）Ⅱ級應急響應。（相片來源：中央氣象台）

深圳市

深圳市颱風預警信號升級為橙色，深圳市應急管理局防災減災處表示23日午後風雨逐漸加大，23日夜間到24日是風雨最強時段，致災風險極高，是自2018年「山竹」之後影響深圳最強的颱風，全市已啟動應急機制，計劃轉移安置沿海、低窪地帶、工棚人員等約40萬人，建議市民提前儲備至少3天的飲用水、食品、藥品及應急物資。

廣州市

廣州氣象局表示，廣州市將於9月23日白天在中南部各區陸續發出颱風橙色預警信號。根據《廣州市公衆應對主要氣象災害指引》和《廣州市教育系統應對台風、暴雨災害天氣指引》，當所在區域發布台風黃色及以上級別預警信號時，應當停課。

澳門

澳門氣象局表示，23日稍後風勢將開始顯著增強，風力有機會達12級颶風或以上，且最大風力持續時間較長，有持續狂風暴雨及雷暴，單日累積雨量可達250毫米或以上，高層樓宇需提防因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響。澳澳門天文台現時懸掛1號風球，公布會在23日5am發出3號風球、23日4pm-7pm期間發出8號風球，至於會否改發9號風球，暫時稱會有較高可能性。

當局呼籲，市民立即做好一切防災準備，預備足夠3日份量的食水及乾糧，同時及早做好防風防水浸措施，檢查門窗、露台的物件是否穩固，並疏通渠道，並準備必要的應急用品。而位於低窪地區或易受颱風影響之紅街市圖書館、沙梨頭圖書館、路環圖書館、中西藥局舊址、典當業展示館及觀音蓮花苑，將自9月23日起暫停對外開放，其他轄下文化設施，包括文物景點、圖書館、博物館、展覽場館等將於懸掛8號颱風訊號前2小時起停止對外開放。

澳門氣象局表示，23日稍後風勢將開始顯著增強，風力有機會達12級颶風或以上。（相片來源：官方圖片）

24日影響顯著，當局呼籲市民立即做好一切防災準備，預備足夠三日份量的食水及乾糧。（相片來源：官方圖片）

珠海市

珠海市三防指揮部宣佈23日及24日均全天停課，23日晚開始實施「五停」，即停課、停工、停產、停運、停業，籲市民避免外出，並準備充足的食物、飲用水及應急藥物，以應對可能出現的斷水斷電情況。

台灣

台灣交通部中央氣象署於22日晚上公佈，樺加沙颱風中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向西北西進行，其暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東，對台東、恆春半島、屏東及高雄構成威脅，並已發布海上陸上颱風警報，其中花蓮縣、台東縣、屏東及高雄部份地區23日停班停課。

台灣交通部中央氣象署於22日晚上公佈，樺加沙颱風中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向西北西進行，其暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東，對台東、恆春半島、屏東及高雄構成威脅。（相片來源：中央氣象署網站）

日本

綜合日本氣象協會及weathernews資料顯示，樺加沙（日本當地名為18號）正位於台灣與菲律賓之間的巴士海峽，向西移動，預計接下來將通過南海，朝中國大陸前進。受到颱風的影響，預計到23日，八重山地區沿海海域將出現非常大的風浪，宮古島地區及沖繩本島地區也將有較大風浪，因此已經發布了波浪警報，呼籲避免從事海上休閒活動。

受到颱風的影響，預計到23日，八重山地區沿海海域將出現非常大的風浪，宮古島地區及沖繩本島地區也將有較大風浪。（相片來源：日本氣象協會）

已經發布了波浪警報，呼籲避免從事海上休閒活動。（相片來源：weathernews）

菲律賓

樺加沙為菲律賓北部地區帶來狂風暴雨，其最大風速為每小時215公里，陣風可達每小時295公里，並已於菲律賓北部地區卡加延省（Cagayan）的島嶼登陸，造成最少2死2傷，菲律賓政府宣布22日包括首都大馬尼拉地區在內的多地停工停課，截至22日有逾1萬人撤離前往避難，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已指示災害應變機構全面戒備狀態，並動員所有政府部門應對。

樺加沙為菲律賓北部地區帶來狂風暴雨，造成最少2死2傷。（Getty Images）

