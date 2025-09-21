2017年颱風天鴿襲澳後的澳門市況。(資料圖片)

超強颱風樺加沙現時集結在馬尼拉，預計本周中期靠近廣東沿岸。澳門政府為此已「超前部署」，澳門地球物理氣象局已預告樺加沙不排除達超強颱風級別，對澳門威脅風險正急劇升高，在極端情況強度或與「天鴿」、「山竹」相當。

促市民儲備適當應急物資

警察總局民防行動中心呼籲全澳市民高度重視，立即採取各項防風防災措施，包括全面加固防風防水設施、儲備適當應急物資和密切關注最新氣象動態，例如儲備適當飲用水及必要生活用水需求、罐頭、乾糧等耐存食品，以及預備常用藥品、急救包、手電筒、流動電源、收音機等物資，以應對可能發生的停水停電情況。治安警察局亦呼籲市民提前做好多項防風、防災措透，以及密切關注最新天氣消息及官方發布的應急資訊，如遇緊急情況應立即致電999。

▼2017年颱風天鴿襲澳門後市面情況▼

▼治安警察局呼籲的防風防災措施▼

家居防風加固措施

檢查家中門窗是否牢固，建議使用防風膠帶以「米」字形方式黏貼加固玻璃窗，增強抗風能力，降低玻璃破裂飛濺的風險； 將陽台或窗台上的花盆、雜物、晾衣架等易被吹落之物品盡快移至室內，避免強風導致高空墜物意外； 檢查空調外機、太陽能熱水器等室外設備的支架是否穩固，如有鬆動應立即加固或聯絡專業人員處理，以防墮下或損壞。

生活物資儲備

提前儲備足夠3日飲用的樽裝水、生活用水，以及易保存的食品； 確保家中備有手電筒等照明工具，並提前檢查電量或備用電池； 檢查家庭常用藥品及急救用品是否齊全，以應對颱風期間可能出現的突發傷病情況； 颱風期間可能發生停電，請提前為手提電話、流動充電器等電子設備充電，以便及時獲取最新的颱風及應急資訊。

低窪地區撤離準備

居住於低窪或易發生水浸區域的市民，應提前規劃並熟悉緊急疏散路線； 提前準備輕便應急包，包含證件、藥物、飲用水、乾糧及重要財物，以便迅速撤離； 密切留意政府發布的風暴潮警告及撤離指示，有需要時有序前往就近的避險中心； 如居住區域已有水浸情況，應避免使用地下通道及地下停車場，並盡早撤離至安全地點。

▼打風唔開得冷氣？強風同摩打「鬥力」有機會燒機？▼

已加強巡查確保物資供應穩定

另外，澳門經濟及科技發展局已聯同消費者委員會加強巡查，確保民生物資供應穩定及存量充足，包括與澳門主要供應商及零售業界持續保持溝通與協調，實時跟進生活必需物資的庫存和供應情況，又促請業界保持相關貨品供應及價格穩定、積極做好備貨、補貨及人手安排等工作。活動方面，澳門旅遊局已安排澳門國際煙花比賽匯演和「火樹銀花嘉年華」拆除相關設備，又向旅遊業界發出公函，明確要求其提前做好防範準備。

廣告 廣告

澳門交通事務局指，當澳門發出八號熱帶氣旋信號及黃色或以上風暴潮警告時，陸路公共交通服務、公共停車場及泊車位、「澳車北上」、交通事務局公共服務等將採取特別措施及安排。為及早應對天氣變化或會帶來之影響，交通事務局已派員到轄下公共停車場及各巴士總站等巡查防風準備情況，協調兩巴妥善安排颱風期間及風後恢復服務工作，同時指示低窪地區公共停車場相關管理機構提前做好一切防風防浸準備，同時呼籲公眾在「樺加沙」吹襲期間，避免將車輛停泊於地庫停車場。

▼打風儲糧—椰菜、洋蔥、西蘭花等12種可常放雪櫃的蔬菜▼

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風樺加沙-澳門政府超前部署恐停電停水-籲市民儲備乾糧食水收音機/601332?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral