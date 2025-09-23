Threads上瘋傳一張「政府內部打風時間表」。（Threads圖片）

颱風「樺加沙」襲港，天文台已於今午(23日)2時20分正式發出八號風球，並表示將評估是否在今晚11時至明日凌晨3時期間，需要改發更高熱帶氣旋警告信號。而在社交平台Threads上瘋傳一張「政府內部掛波時間表」，內文顯示政府打風時間。

顯示周二晚至周三清晨或掛9號10號

該英文圖片內容顯示，周一(22日)日間懸掛一號風球，並於晚間至周二(23日)凌晨改掛三號風球，至周二下午初時改掛八號風球。時間表更預測，周二晚間至周三(24日)清晨有超過五成機率懸掛九號或十號風球，風勢直至周四才會逐漸減弱。

網民質疑可信性

有信以為真的網民感到不滿，留言抱怨「X街啦，放得半日」、「又上演動物大遷徙」。然而，亦有網民對其可信性提出質疑，表示「咪玩啦，政府內部傳閱會寫confidential & internal use係角落」、「天文台前台長都澄清清楚唔會有咁準確嘅時間表」，有人更直指圖片是「散播謠言」。政府已呼籲市民應以天文台官方發布為準，切勿輕信未經證實的網絡資訊。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風樺加沙-網傳-政府內部打風時間表-呢個時間掛10號-網民質疑可信性/602134?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral