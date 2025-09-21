颱風樺加沙︱路政署：已作好準備 應對公共道路突發情況 (@IG hydgovhk圖片)

熱帶氣旋樺加沙已增強為超強颱風，預計將會吹襲香港。為應對惡劣天氣可能引致公共道路突發情況，路政署日前特別召開簡報會，提醒將於緊急控制中心當值同事須注意的事項，且已預先調配人手及器械，務求可及時啟動緊急控制中心迅速應對路上的突發情況。該署亦實施多項準備措施，全力提升應對惡劣天氣的能力。

路政署指，人員於9月19至22日再次檢測行車隧道的排水泵房設施與安裝在較高水浸風險的觀塘道下通道，以及沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸16條行人隧道的水浸警告系統，確保其運作正常；主動對全港容易因淤塞而引致水浸的公共道路路段（包括快速公路路段）進行特別檢查及清理，同時加強巡查及清理路旁人造斜坡排水道。

路政署強調，人員會謹守崗位，隨時因應公共道路可能出現的突發情況採取應急措施，以維持公共道路暢通。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風樺加沙-路政署-已作好準備-應對公共道路突發情況/601335?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral