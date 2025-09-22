颱風樺加沙｜龍舟暫放柴灣閒置前油站用地 梁熙：船主漁民放下心頭大石

梁熙(左二)等協助把停泊在柴灣貨物裝卸區的社區龍舟，移至附近一處閒置土地。(梁熙FB)

超強颱風樺加沙逼近本港，停泊在柴灣貨物裝卸區的二十多隻社區龍舟，過去在一般颱風都毋須撤離，但龍舟團體今次十分擔心會出現強勁風暴潮，使該處龍舟如2018年「山竹」襲港時受到嚴重損毀，當年情況既使他們損失過百萬元，亦影響之後的龍舟競渡傳統。

海事處准上岸龍舟暫放裝卸區

民建聯立法會議員梁熙獲悉漁民和龍舟團隊希望有地方臨時安置龍舟後，與黨友、東區區議員劉淑燕及植潔鈴向政府求助，及後獲發展局和地政總署在短時間內作出回應，借出在柴灣貨物裝卸區附近，位於常茂街的一個閒置前油站用地，另外海事處亦讓上岸的船隻及龍舟，暫時放在裝卸區範圍陸地，使船主及漁民放下心頭大石。

各團體今日趁風暴來襲前，總動員合力將船隻移到安全地方，並將一隻接一隻龍舟繫穩，希望可以平安渡過今次颱風。梁熙認為，這不只是一次成功防災行動，更是社區團結協作、政府與民間共渡難關的見證，感謝部門在短時間內有效回應。

