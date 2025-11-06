颱風海鷗登陸越南 沿海地區急撤數千人

（法新社河內6日電） 重創菲律賓的颱風「海鷗」（Kalmaegi）今天晚間已登陸越南中部海岸，風速高達每小時149公里，越南當局早先已緊急自沿海地區撤離數千人。

越南環境部發布聲明指出，海鷗颱風已在得樂省（Dak Lak）和嘉萊省（Gia Lai）登陸，最大持續風速為每小時118至149公里，瞬間陣風則更強。

海鷗颱風本週重創菲律賓並引發災難性洪患，菲國至少140人罹難，另有127人失蹤。

越南嘉萊省人民委員會主席范英俊（Pham Anh Tuan）說道：「這個巨大颱風破壞力驚人。」根據國營媒體，截至昨晚嘉萊省已撤離7000多人。

當局表示，嘉萊省與廣義省（Quang Ngai）今明兩天停課，至少5座機場關閉，數十個航班改道。

海鷗颱風侵襲之際，越南中部尚未自長達1週多的洪災中恢復，當時的創紀錄豪雨造成至少47人罹難，並淹沒擁有數百年歷史的古蹟。