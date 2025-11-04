颱風海鷗襲菲律賓至少2死

（法新社馬尼拉4日電） 颱風「海鷗」（Kalmaegi）午夜前不久登陸菲律賓中部，許多居民爬上屋頂避難。街道被洪水淹沒，數十萬人被迫撤離，至今已有至少兩人因這場風災喪命。

截至上午8時，颱風以每小時150公里的風速，向西橫掃宿霧（Cebu）及內格羅（Negros）群島。

宿霧訊息官拉莫斯（Rhon Ramos）在電話中告訴法新社：「民眾受困在屋頂求救。」他還說，就連一些避難中心也被洪水淹沒。

28歲的羅沙里歐（Don del Rosario）是風災肆虐宿霧時，躲在樓上避難的民眾之一。

「水漲得太快了。據我所知，凌晨3點左右開始淹水，4點就已經失控，大家跑不掉。我住這裡28年，這是我們遇過最嚴重的。」

拉莫斯表示，9月底6.9強震後仍住在帳篷內的數百名民眾，也被「強制撤離以確保安全」。

民防辦公室副行政官阿勒漢德羅（Rafaelito Alejandro）告訴當地廣播，颱風路徑上已有38萬7千名民眾撤離，保和省另有一名男子被倒下的樹砸中喪生。