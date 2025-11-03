颱風海鷗進逼 菲律賓中部逾7000人緊急疏散

（法新社馬尼拉3日電） 颱風「海鷗」（Kalmaegi）逐漸逼近菲律賓中部，數個省分已處於3號警報狀態，救災部門嚴陣以待，其中1個群島型省分已經提前撤離7000多名居民。

菲律賓氣象局（PAGASA）今天發布通告，「海鷗」上午已增強，中心位置在東薩馬省（Eastern Samar）東南方285公里海上，最大持續風速每小時120公里，瞬間最大風速每小時150公里。

「海鷗」以每小時25公里速度向西南方移動，預估今晚或明天清晨在東薩馬省登陸，橫越菲律賓中部之後進入南海。

目前中部多個省分及島嶼已發布3號颱風警報，意味著未來18小時內的風速將介於每小時89至117公里；穿越中部期間，風速可能增強至每小時118至184公里，觸發4號颱風警報。

根據菲律賓GMA電視台報導，迪納加群島省（Dinagat Islands）因近9成村莊位於沿海地帶，當局已採取「預防性撤離」措施，將逾7000名居民遷往較安全的地區。

除了強風之外，「海鷗」預估會在今午至明午期間為中部地區帶來200毫米的降雨，有土石流爆發的風險。