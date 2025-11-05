颱風海鷗重創菲律賓 死亡數增至100多人

（法新社宿霧5日電） 儘管颱風「海鷗」（Kalmaegi）已逐漸遠離菲律賓，菲國中部災情依然嚴峻，死亡數於今天攀升至100多人，宿霧省尤其深受重創。

被稱為規模空前的洪水昨天席捲宿霧省（Cebu）的城市與鄉鎮，沖走汽車、河邊棚屋甚至是巨型船運貨櫃。

宿霧資訊官員拉莫斯（Rhon Ramos）告訴法新，在屬於省會宿霧市都會區一部分的利洛安（Liloan），其淹水地區尋獲35具遺體。這項不幸消息使宿霧死亡人數增至76人。

廣告 廣告

根據菲律賓警官波利納（Stephen Polinar），在鄰近宿霧的內格羅島（Negros Island），海鷗颱風帶來的強勁雨勢引發火山泥流，淹沒堪拉恩市（Canlaon）部分房舍後，該島至少有12人喪命，另有12人失蹤。

波利納向法新社表示：「自去年以來，堪拉恩火山（Canlaon Volcano）噴發後在其上部區域沉積了火山物質。當降雨發生，這些沉積物便被沖刷而下淹沒村莊。」

法新記者今天訪問了宿霧最嚴重災區的居民，他們正在清理昨天還是滾滾河流的街道。

現年53歲的維加拉（Reynaldo Vergara）說道：「清晨4、5點左右水勢非常強勁，根本無法出門。」他還談到，附近的河流氾濫，讓他小店鋪裡的東西全毀於一旦。

菲律賓總計有將近80萬人自海鷗颱風所經路徑撤離。

截至今天下午5時，海鷗颱風持續在南海向西朝越南前進。越南當局警告，海鷗颱風恐加劇當地已持續1週的洪患所造成的破壞，這場洪災已致數十人身亡。