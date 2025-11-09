颱風鳳凰撲向菲律賓 中部地區傳出1人喪生

（法新社馬尼拉9日電） 中度颱風「鳳凰」正撲向菲律賓，當地救難人員今天告訴法新社，菲國中部一名婦女試圖撤離時卻不幸喪命，遺體是在瓦礫堆和倒下的樹木中被人發現。

菲律賓薩馬省（Samar）卡巴洛甘市（Catbalogan）的一位救難人員表示，這名64歲婦女昨天晚間與家人一起撤離，但她突然返回家中，幾個小時後被發現身亡。

菲律賓政府民防機構今天指出，在颱風「鳳凰」逼近前，已有將近120萬人提前撤離。