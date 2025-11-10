颱風鳳凰逼近 天文台發出一號戒備信號

【on.cc東網專訊】天文台在今日(10日)中午12時20分發出一號戒備信號。預料鳳凰會在今日（11月10日）與本港保持超過600公里距離，一號戒備信號會在明日（11月11日）中午前維持。按照現時預測，鳳凰會在南海東北部逐漸轉向偏北方向移動，並在明晚至星期三（11月12日）初時最接近本港，於香港以東約400公里或以外掠過。

天文台會視乎鳳凰的強度變化及與本港的距離、東北季候風對鳳凰的影響及本地風力，以評估是否需要改發三號強風信號，或改發強烈季候風信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，於今晚晚間漲潮時，本港沿岸水位普遍會較正常高約0.5米，部分沿岸低窪地區在凌晨時分可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。海有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

