颱風麥德姆｜天文台改發一號戒備信號

強烈熱帶風暴麥德姆已增強為颱風，銅鑼灣避風塘上空烏雲壓頂(中通社)

【10月5日，15:59更新】天文台在下午3時40分，改發一號戒備信號。

颱風麥德姆影響下，三號風球現正懸掛，並至少維持至周日(5日)中午12時。

【10月5日，10:08更新】天文台指，過去數小時，麥德姆於本港西南面300公里外掠過，並逐漸遠離。但受麥德姆的外圍雨帶影響，本港初時仍然吹強風，離岸及高地風力間中達烈風程度，間中有狂風驟雨、雷暴及強陣風。根據現時預測，本港風力會在下午逐漸減弱。當本港普遍地區不再受強風威脅時，天文台會考慮改發一號戒備信號。

【21:45更新】天文台表示，除非與麥德姆相關的烈風區更為接近珠江口，否則本港普遍持續吹烈風的機會較低，三號強風信號將至少維持至周日中午12時。教育局表示，由於三號熱帶氣旋警告信號將至少維持至周日中午12時，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校周日將停課。

【20:55更新】三號強風信號現正生效。天文台表示，過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶並有所增強。本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測，麥德姆會在周日凌晨至早上最接近本港，於本港西南約300公里外掠過，天文台會密切監察其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。受麥德姆的雨帶影響，本港周六晚至周日初時間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時85、73及66公里，最高陣風分別超過每小時107、98及75公里

颱風麥德姆靠近，天文台下午12時20分發出三號強風信號，至少維持至今晚10時，預料本港平均風速每小時41至62公里。

評估需否改發更高信號

預料麥德姆會逐步增強並移向雷州半島一帶。天文台會視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

本港今日稍後轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日中午後停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

