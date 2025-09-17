打風旅遊保險Q&A！延誤幾耐先有得賠？滯留外地Claim到酒店或交通費？

今年香港特別多颱風，今個星期又有打風消息！大家在出發前記得向航空公司查詢最新航班情況。假如旅程不幸遇上打風，對於一眾已購買旅遊保險的準旅客來說，究竟航班被取消或延誤幾耐先有得賠？滯留外地的額外收費又點？Claim錢又需要準備甚麼文件？今次來一個颱風旅遊保險Q&A，等大家一文睇清相關問題！

今年香港特別多颱風，今個星期又有打風消息，在出發前記得向航空公司查詢最新航班情況。（ Getty Images ）

假如旅程不幸遇上打風，對於一眾已購買旅遊保險的準旅客來說，究竟航班被取消或延誤幾耐先有得賠？ (Getty Images)

颱風旅遊保險Q&A 1. 打風令航班延誤或取消，有無得賠？

如遇上惡劣天氣如黑色警示或強風，令航班延誤或取消，一般而言保險公司將會作出賠償，但賠償金額往往視乎延誤時間長度而上升，基本上延誤至少3小時或以上先有得賠！當中AXA的「卓越」豐盛優遊樂旅遊保險就旅程延誤6小時或以上，提供最多$2,000至$3,000現金津貼；而蘇黎世的「易起行」旅遊保險計劃則會在航班啟程每延遲超過3小時，可獲航班啟程延誤津貼$300，上限為$1,600。

打風令航班延誤或取消，一般而言保險公司將會作出賠償。 (Getty Images)

颱風旅遊保險Q&A 2.酒店錢、交通費有無得賠？

旅遊保險一般保障因取消旅程或行程受延阻，而無法追討的預付費用或額外費用，如酒店、交通、活動門票、租車等，承保內容和賠償金額視乎所購買計劃之內容。當中AXA的「卓越」豐盛優遊樂旅遊保險就旅程延誤6小時或以上引致：額外支付的海外住宿費用、不能取回住宿訂金或費用、因旅程延誤而不能取回的缺席活動訂金或費用，賠償金額為$2,000至$3,000；蘇黎世的「易起行」旅遊保險計劃則會對於「受保旅程」中未有使用但已支付的住宿費用，或額外及合理的「海外」住宿費用賠償$1,000-$2,000。

旅遊保險一般保障因取消旅程或行程受延阻，而無法追討的預付費用或額外費用。(Getty Images)

颱風旅遊保險Q&A 3.因航班延誤滯留當地點算？

在外地滯留期間，多間保險公司均會作出實報實銷的住宿及交通賠償，包括需購買其他航空公司機票或轉飛其他目的地返港的機票，緊記保留相關收據。但留意通常賠償金額設有上限，建議可聯絡保險公司或保險代理了解更多。

在外地滯留期間，多間保險公司均會作出實報實銷的住宿及交通賠償。(Getty Images)

颱風旅遊保險Q&A 4.打風期間趕唔切去機場呢？

打風期間如航班沒有延誤或取消，旅客們仍需依時前往機場，如沒有特別原因下趕不及去機場，乃屬個人責任，保險公司一般不受保。Yahoo Travel建議準旅客在出發最少24小時前，向航空公司查詢出發航班的狀態，如果航班如常起發，也能盡早安排時間及相關交通前往機場，免得錯過航班。不過遇上颱風時，機場交通都會較平時繁忙，記得預備更多時間。假若在惡劣天氣下遇到交通意外、構築物倒塌、火災等事故而引致受傷或財物損失，則可以向保險公司索償。

打風期間如航班沒有延誤或取消，旅客們仍需依時前往機場，如沒有特別原因下趕不及去機場，乃屬個人責任。

颱風旅遊保險Q&A 5.天文台發出颱風信號後才買旅遊保受保嗎？

不可以。一般而言，如在香港天文台發出任何颱風信號前購買單次旅遊保險，或持有全年旅遊計劃保單，並在發出颱風信號前安排旅程，旅遊行程的相關損失將可根據保單的條款獲得保障；相反，如保單或行程於發出颱風信號後購買及安排，相關損失將不在承保範圍之內。而客戶必須在出發離開香港前投保。

颱風旅遊保險Q&A 6.需要甚麼文件？

最後提提大家記得保留以下文件，以便向保險公司索取旅保賠償！

由航空公司發出的取消/延誤航班文件、登機證、機票等證明文件

酒店退房/取消證明文件

取消當地行程套票等活動證明

