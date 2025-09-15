Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

颱風｜旅遊保險索償懶人包｜打風航班取消、延誤旅保包唔包？申請賠償要點做？

颱風來襲有機會令航班延誤、取消，大大擾亂很多旅客的行程！如不幸遇上這些情況，應該如何向旅遊保險公司索取賠償呢？是否所有航班延誤、取消都是旅保涵蓋範圍呢？Yahoo Travel幫大家整合了一份暑假旅遊保險懶人包，包括保險業監管局、香港保險業聯會的數據、指引，建議大家Bookmark此文章，以便日常查看。

如不幸遇上航班取消、延誤，應該如何向旅遊保險公司索取賠償呢？（Getty Images）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

暑假外遊常見突發情況、出發前要準備5件事

今年天氣變幻莫測，較常會遇到颱風、黑雨等惡劣天氣突發情況。

出發前，颱風來襲，天文台懸掛八號或更高的熱帶氣旋信號，航班遭延誤/取消 抵達目的地後，遇上持續暴雨及水浸，導致交通癱瘓，而無法回港、被迫滯留酒店 準備從返回香港時，收到航空公司通知航班延誤，需臨時額外住宿一晚。

今年天氣變幻莫測，較常會遇到颱風、黑雨等惡劣天氣突發情況。（Getty Images）

廣告 廣告

以上情況有可能涉及旅遊保險賠償，建議大家出發前先了解已購買的旅保保障範圍、索償程序，以保障自身利益。另外，出發前記得參考以下checklist，以大大降低突發事情所帶來的影響：

一旦確認行程，應盡早購買旅遊保險，以避免惡劣天氣、天災被視為「已知事件」 備存旅遊保單的副本，以及保險公司的24小時緊急支援熱線號碼 查閱旅遊目的地天氣預報、航空公司在惡劣天氣下的應對政策 預備機票、酒店預訂等電子及紙本證明文件 記錄當地醫療設施、大使館或旅遊支援中心的資料

即睇旅遊保險選擇

航班取消或延誤應該點做？

如不幸遇上航班取消或延誤，第一時間要聯絡航空公司，以確認航班是否已取消或延誤，航空公司會有何安排、會否有其他航班作替代。由於航班取消或延誤影響大量旅客，航班需求會大增，建議有心儀的航班時間就盡快確認機位，免得錯過機會。另外，記得向航空公司索取航班取消／延誤證明文件，文件上要有航班取消、延誤的原因，例如惡劣天氣。如在滯留機場或外地，而有額外住宿、膳食、行程預訂等等費用產生，記得保留所有已付款收據的正本，再通知旅遊保險公司、查詢索償所需程序與文件。提提大家，單據、登機證等紙本文件容易甩色，最好用電話影低，而電子副本如出入境紀錄、航班資料就可以截圖保存。

不幸遇上航班取消或延誤，第一時間要聯絡航空公司，以確認航班是否已取消或延誤，航空公司會有何安排、會否有其他航班作替代。（Getty Images）

索償關鍵2大重點：時限性、文件

根據香港保險業監管局（IA）的指引，大部分保險公司都會要求受保人在事故發生後、返港後之指定時間內提交書面索償申請，通常是30天內，若延誤通知，保險公司或會拒絕受理。如在外地滯留，建議即時致電保險公司24小時緊急支援熱線，以獲取即時協助。至於申請索償時，最耗時、影響賠償的就是相關文件，記得要準備好以下的正本文件！

已填妥的索償申請表

保單證明或保單號碼

登機證、電子機票、護照出入境紀錄

航空公司發出之延誤或取消證明文件

酒店／行程預訂資料、額外住宿或膳食收據

身份證明文件副本及銀行戶口資料

申請索償時，最耗時、影響賠償的就是相關文件，記得要準備好正本文件！（Getty Images）

索償因惡劣天氣而導致損失的所需文件

1. 行程延誤／取消／縮短

航空公司發出之正式證明，需列明姓名、航班編號、受影響原因及時間

額外支出之正本收據，如住宿、膳食等

旅行社發出之未能退回費用的證明

2. 因惡劣天氣引致的醫療開支

當地註冊醫生簽發之診斷證明

醫療費用收據正本，須列明具體收費項目

3. 行李或個人財物損失

當地警方報案紀錄，例如財物失竊或遺失1

航空公司／酒店發出之行李損毀或遺失報告

損毀或遺失物品之購買收據及照片

特別提醒大家，根據香港保險業聯會（HKFI）的建議，惡劣天氣如颱風、暴雨而導致航班延誤或行程取消通常受保，但必須留意1個重要細節，如僅因「香港」懸掛熱帶氣旋/黑色暴雨警告信號而取消行程，而目的地天氣正常，則通常不在旅遊保險嘅保障範圍內。同樣地，若提早結束行程只因香港天氣惡劣而非目的地受颱風影響，亦多數不獲賠償。不過，如因為香港惡劣天氣而導致航班取消/延誤，就可以用依照航班變動該一項申請賠償。

香港保險業聯會提醒，如只因「香港」懸掛熱帶氣旋/黑色暴雨警告信號而取消行程，而目的地天氣正常，則通常不在旅遊保險嘅保障範圍內。（Getty Images）

提交索償申請與審核流程

提交方式｜網上申請/郵寄/親身遞交，建議保留所有文件的副本

處理時間參考｜簡單個案如一般醫療費用，通常需時7-14個工作天；較為複雜的索償申請如涉及多項賠償，則可能需更長審核時間或補交資料

小心不保事項！隨時冇得賠

投保前記得看清楚「不保事項」，旅保這部分會列明了在哪種情況下，即使買了保險，保險公司亦不會作出賠償。若不仔細審閱，屆時真的有事想索償，才發現原來不受保就會好麻煩！

夏日旅遊最常見之「不保事項」

已知或可預見之事件｜特別是颱風季節，如天文台已發出颱風預警，你才買旅保，其後因該颱風導致之行程延誤或取消，通常均不會受到保障，因為保險通常只保障「無法預知」之意外。 高風險活動｜潛水、滑浪、笨豬跳等高風險活動，一般旅遊保險通常不包括在內。若您計劃參與此類活動，務必購買包含「高風險活動附加保障」之保險。 受酒精或藥物影響下之意外｜若您在酒精或非處方藥物影響下發生意外，導致身體受傷或財物損失，索償申請很大機會會被拒絕。 原有疾病（Pre-existing Medical Conditions）｜如您本身患有慢性疾病，於旅程中舊病復發或病情加重而要求醫，相關醫療費用通常不會獲得賠償，投保前應向保險公司申報。 財物遺失但未報案｜手機、銀包等財物遺失或被盜，但未有向當地警方或相關機構報失，則難以索償。保險公司需要官方證明文件以核實損失之真實性。

即睇旅遊保險選擇

潛水、滑浪、笨豬跳等高風險活動，一般旅遊保險通常不包括在內。若您計劃參與此類活動，務必購買包含「高風險活動附加保障」之保險。（Getty Images）

更多相關文章：

打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？

旅行先嚟打風？航班取消/延誤實用教學｜5大貼士應對颱風 更改機票/酒店要點做？

機場快綫加價13%！這裏買單程車票低至$9.9 無須兌換實體票、QR Code快速入閘

你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？

TWICE演唱會香港場2025｜TWICE 12月登陸啟德！Trip.com 9.17優先預售 套票一定要買開蓬巴士、城巴72小時車票？

台北酒店優惠｜西門町新酒店：相鐵飯店台北西門人均$128起！距離西門町捷運站僅1分鐘步程

籃球迷必去！NBA House 10月登陸澳門威尼斯人 即睇NBA球星巨星陣容、免費入場登記方法

2025中秋節「請5放12」旅遊提案：澳洲墨爾本 必睇首次亮相LEGO星際大戰展覽/全球最美圖書館/企鵝歸巢賞月

2025中秋節「請3放7」快閃台北攻略！水舞嘉年華/圓山大飯店中秋BBQ/最新迷幻太空滾軸溜冰場｜附台北酒店推介

曼谷美食｜曼谷米芝蓮餐廳免排隊攻略！泰國首間三星餐廳/俯瞰湄南河靚景/最平$959有交易

韓國機場9月19日起罷工！中秋假期旅遊或面臨航班混亂

韓國紅葉預測2025｜紅葉最佳觀賞期10月17日起開始 比日本早足足15日

日本溫泉排行榜｜Rakuten Travel 2025上半年結果出爐！即睇日本最強6大溫泉住宿