銀債開售｜專家建議抽 30 手
颱風｜旅遊保險索償懶人包｜打風航班取消、延誤旅保包唔包？申請賠償要點做？
颱風來襲有機會令航班延誤、取消，大大擾亂很多旅客的行程！如不幸遇上這些情況，應該如何向旅遊保險公司索取賠償呢？是否所有航班延誤、取消都是旅保涵蓋範圍呢？Yahoo Travel幫大家整合了一份暑假旅遊保險懶人包，包括保險業監管局、香港保險業聯會的數據、指引，建議大家Bookmark此文章，以便日常查看。
暑假外遊常見突發情況、出發前要準備5件事
今年天氣變幻莫測，較常會遇到颱風、黑雨等惡劣天氣突發情況。
出發前，颱風來襲，天文台懸掛八號或更高的熱帶氣旋信號，航班遭延誤/取消
抵達目的地後，遇上持續暴雨及水浸，導致交通癱瘓，而無法回港、被迫滯留酒店
準備從返回香港時，收到航空公司通知航班延誤，需臨時額外住宿一晚。
以上情況有可能涉及旅遊保險賠償，建議大家出發前先了解已購買的旅保保障範圍、索償程序，以保障自身利益。另外，出發前記得參考以下checklist，以大大降低突發事情所帶來的影響：
一旦確認行程，應盡早購買旅遊保險，以避免惡劣天氣、天災被視為「已知事件」
備存旅遊保單的副本，以及保險公司的24小時緊急支援熱線號碼
查閱旅遊目的地天氣預報、航空公司在惡劣天氣下的應對政策
預備機票、酒店預訂等電子及紙本證明文件
記錄當地醫療設施、大使館或旅遊支援中心的資料
航班取消或延誤應該點做？
如不幸遇上航班取消或延誤，第一時間要聯絡航空公司，以確認航班是否已取消或延誤，航空公司會有何安排、會否有其他航班作替代。由於航班取消或延誤影響大量旅客，航班需求會大增，建議有心儀的航班時間就盡快確認機位，免得錯過機會。另外，記得向航空公司索取航班取消／延誤證明文件，文件上要有航班取消、延誤的原因，例如惡劣天氣。如在滯留機場或外地，而有額外住宿、膳食、行程預訂等等費用產生，記得保留所有已付款收據的正本，再通知旅遊保險公司、查詢索償所需程序與文件。提提大家，單據、登機證等紙本文件容易甩色，最好用電話影低，而電子副本如出入境紀錄、航班資料就可以截圖保存。
索償關鍵2大重點：時限性、文件
根據香港保險業監管局（IA）的指引，大部分保險公司都會要求受保人在事故發生後、返港後之指定時間內提交書面索償申請，通常是30天內，若延誤通知，保險公司或會拒絕受理。如在外地滯留，建議即時致電保險公司24小時緊急支援熱線，以獲取即時協助。至於申請索償時，最耗時、影響賠償的就是相關文件，記得要準備好以下的正本文件！
已填妥的索償申請表
保單證明或保單號碼
登機證、電子機票、護照出入境紀錄
航空公司發出之延誤或取消證明文件
酒店／行程預訂資料、額外住宿或膳食收據
身份證明文件副本及銀行戶口資料
索償因惡劣天氣而導致損失的所需文件
1. 行程延誤／取消／縮短
航空公司發出之正式證明，需列明姓名、航班編號、受影響原因及時間
額外支出之正本收據，如住宿、膳食等
旅行社發出之未能退回費用的證明
2. 因惡劣天氣引致的醫療開支
當地註冊醫生簽發之診斷證明
醫療費用收據正本，須列明具體收費項目
3. 行李或個人財物損失
當地警方報案紀錄，例如財物失竊或遺失1
航空公司／酒店發出之行李損毀或遺失報告
損毀或遺失物品之購買收據及照片
特別提醒大家，根據香港保險業聯會（HKFI）的建議，惡劣天氣如颱風、暴雨而導致航班延誤或行程取消通常受保，但必須留意1個重要細節，如僅因「香港」懸掛熱帶氣旋/黑色暴雨警告信號而取消行程，而目的地天氣正常，則通常不在旅遊保險嘅保障範圍內。同樣地，若提早結束行程只因香港天氣惡劣而非目的地受颱風影響，亦多數不獲賠償。不過，如因為香港惡劣天氣而導致航班取消/延誤，就可以用依照航班變動該一項申請賠償。
提交索償申請與審核流程
提交方式｜網上申請/郵寄/親身遞交，建議保留所有文件的副本
處理時間參考｜簡單個案如一般醫療費用，通常需時7-14個工作天；較為複雜的索償申請如涉及多項賠償，則可能需更長審核時間或補交資料
小心不保事項！隨時冇得賠
投保前記得看清楚「不保事項」，旅保這部分會列明了在哪種情況下，即使買了保險，保險公司亦不會作出賠償。若不仔細審閱，屆時真的有事想索償，才發現原來不受保就會好麻煩！
夏日旅遊最常見之「不保事項」
已知或可預見之事件｜特別是颱風季節，如天文台已發出颱風預警，你才買旅保，其後因該颱風導致之行程延誤或取消，通常均不會受到保障，因為保險通常只保障「無法預知」之意外。
高風險活動｜潛水、滑浪、笨豬跳等高風險活動，一般旅遊保險通常不包括在內。若您計劃參與此類活動，務必購買包含「高風險活動附加保障」之保險。
受酒精或藥物影響下之意外｜若您在酒精或非處方藥物影響下發生意外，導致身體受傷或財物損失，索償申請很大機會會被拒絕。
原有疾病（Pre-existing Medical Conditions）｜如您本身患有慢性疾病，於旅程中舊病復發或病情加重而要求醫，相關醫療費用通常不會獲得賠償，投保前應向保險公司申報。
財物遺失但未報案｜手機、銀包等財物遺失或被盜，但未有向當地警方或相關機構報失，則難以索償。保險公司需要官方證明文件以核實損失之真實性。
