颱風暴雨時期，「衛生巾」大派用場？準備膠袋、毛巾物資之餘，「M巾吸水大法」圍邊貼滴水位防漏水

颱風樺加沙，為香港帶來10號風球（十號颶風信號）、黃色暴雨警告信號。這場暴風雨下，市民都預早做足防風措施。不過，遇上漏水情況都會無助，而關於漏水，作為女生都會有「偏方」，就是以每月都會用到的「衛生巾」來吸水。

Threads就有不少「脆友」表示對於「M巾吸水大法」奢侈但很效，DJ阿正更指，「滴水個位放一條搞掂咗，我而家先知原來m巾可以吸水吸到好似水袋咁脹🤣」

（Threads圖片）

關於衛生巾的用法，就是女生來月經時會用來吸經血的產物，而衛生巾除了用來吸經血，都會有提案指在急救時都可以用來吸血、止血。雖然畫面上會感到奇怪，但衛生巾的確是有著這個作用。而作為可以「吸血」的衛生巾，同樣擁有「吸水」功能，同樣面對緊急關頭，如暴雨下家裡有漏水情況，此時就可以用衛生巾貼在滴水位，多數會是冷氣機邊位、窗邊位，甚至天花板都有機會滲水，那就不要猶豫拿出衛生巾來吸水吧！

（Getty Images）

有網友分享，家裡是用液體M巾，相對價位是比較貴的，但無辦法都要貼，貼足兩盒，甚至可以再用毛巾包一包住，雙重吸水。亦有網友分享會用成人紙尿片或竉物用紙尿片，同樣有吸水功效。亦有網友指，先前坊間經常有「M巾買一送一」優惠，原來是個「預告」，隨時為狂風暴雨漏水做準備。現在大家的暴風雨下要存貨的名單裡面，是不是要加入「衛生巾」這項物資呢？

