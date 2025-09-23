許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，以下為讀者們推介「家居防災包」以及健康的常備儲糧清單以應對颱風季節來襲，即睇內文：
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？
4大常備儲糧清單
每逢打風，市民掃貨最愛杯麵、罐頭，不過若想更健康度過「風季」，其實還有不少選擇，以下為讀者推介4大常備食品。
1. 罐頭魚
罐頭魚如茄汁沙甸魚，不但富含奧米加3脂肪酸，更有豐富蛋白質，營養價值媲美新鮮魚，且保存期限長。
2. 急凍餃子
急凍餃子方便易煮，建議選購新鮮製作後自行急凍的版本，成分更天然少添加劑，可雪藏保存長達兩星期。
3. 急凍肉類
急凍肉類是良好蛋白質來源，大部分可雪藏保存保存3至6個月，營養價值與新鮮肉類差別不大。
4. 急凍蔬果
急凍蔬果是必備儲糧的健康選擇，市面上的真空包裝蔬菜放入湯粉麵或直接烹調均方便，營養均衡又比單靠杯麵健康得多。
家居防災包清單
家居防災包以往較少被提及，其實防災包的目的是確保您在等待救援或恢復正常生活之前，能夠自給自足，在災害發生後至少3天內維持基本生活需求。這些物品通常裝在一個輕便的背囊中，方便攜帶和快速撤離，並每人準備一個「個人防災包」以便配合個人所需藥物、飲食偏好等。若家中有老人或嬰兒等特殊需要人士，更應因應其藥物或飲食偏好另行準備，專家建議每半年檢查一次防災包，確保物品未過期。
標準家居防災包通常包括以下物品：
飲用水和食物：每人每天3公升水、罐頭及能量棒，至少3天份量，作基本營養來源
急救用品：繃帶、消毒劑、止痛藥、常用藥物等，以處理輕微傷病
電子設備：手機充電器和備用電源，以確保通信不中斷
照明與通信用品：手電筒、備用電池、口哨、收音機等，以應付停電時的照明和必要時用於求救
重要文件副本及少量現金：以備不時之需
雨具：防水雨具和防水靴，以面對暴雨水浸
其他：衛生用品、工具等
