颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）

超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

即將掛發3號風球 明日改發8號？

香港天文台表示，將會在今晚9時40分改發三號強風信號，並會考慮在明日（23 日）下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。有預測星期三（24日）將會吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若，提醒市民盡快做好一切防風、防水浸準備，並密切留意天文台最新天氣消息。

廣告 廣告

超市貨架上的肉類幾乎被清空。

蔬菜架也難逃一「搶」劫。

街市檔口提早售罄收工。

街市檔口提早售罄收工。

蔬菜檔的貨似乎最搶手。

颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）

颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）

哪類蔬菜沒有搶購？「這一樣」竟被冷落

不少人聞三色豆色變，過往亦試過打風時，貨架上所有蔬菜都幾乎被全部搶購，但卻只剩下三色豆，不過令人意外的是，在多種食材被搶購的情況之下，有一款常見蔬菜幾乎無人問津——日本牛蒡。有人猜測是因為烹調及處理方法很麻煩，所以並未引起搶購，不過其實牛蒡並不算難處理，點擊這裡看Yahoo Food食譜教你點煮牛蒡。

不少人聞三色豆色變，過往亦試過打風時，貨架上所有蔬菜都幾乎被全部搶購，但卻只剩下三色豆。

不過令人意外的是，在多種食材被搶購的情況之下，有一款常見蔬菜幾乎無人問津——日本牛蒡。

有人猜測是因為烹調及處理方法很麻煩，所以並未引起搶購。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？