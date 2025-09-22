颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團

隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。

超強颱風未到 「澳牛」已超前部署休業三日

本地冰室名店「澳洲牛奶公司」在社交平台率先宣布，將於星期二、三及原定例休的星期四一連三日休業。帖文一出迅即獲逾8,000人讚好，網民紛紛留言「我都想跟呢d好老闆，錢係要揾，員工都一樣重要」、「很好的部署。仁心老闆，幸福員工」、「良心公司,其他集團式照常營業話知你死」。

多間餐廳、酒樓、超市同樣宣佈暫停營業

與此同時，小店糖水雄也宣佈將會暫停營業4日；擁有9間分店的彩福婚宴集團，也宣佈參考中國、日本、香港天文台天氣報告，預料超強颱風「樺加沙」星期三非常接近香港，為顧及員工安全，星期三(24/9)全日暫停營業；和田市集則表示將於星期三(24/9)暫停營業一天，並於安全情況下，爭取於9月25日(星期四)回復正常營業；Just for mochi 小正大福亦宣佈星期二(23/9)三間分店全日暫停營業，星期三(24/9)三間分店3pm前暫停營業，視乎天氣按情況3pm後有限度營業，如果天氣情況仍然惡劣，全日暫停營業，並於星期一(22/9)全日推出買3送1優惠，以免浪費了每日新鮮包的大福。

網民留言盛讚良心企業 員工至上勝連鎖大集團

不少市民都大讚多間食肆，對他們的的做法表示認同，稱其將員工安全放首位，遠比「照常營業」的連鎖集團更有人情味。亦有網民指出，「澳牛」過去多次在惡劣天氣下主動提早收舖，是少數「識做」的餐廳之一。有網民則欣賞酒樓集團彩福是「好老闆」，並留言希望另一酒樓集團「百好」也可以考慮同樣做法。

