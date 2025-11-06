針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
颱風「海鷗」造成菲至少140死127失蹤 正向越南逼近
（法新社菲律賓利洛安6日電） 菲律賓官方數據顯示，颱風「海鷗」（Kalmaegi）在中部引發毀滅性洪水，造成至少140人死亡、127人失蹤，颱風現正朝向越南方向前進。
菲律賓宿霧省本週多處地區出現前所未見的洪水，沖走汽車、河邊違建屋舍，甚至連大型貨櫃都被沖走。
菲律賓國家民防辦公室今天證實，這次災害已通報114人死亡，但這項數據尚未計入宿霧省政府另外通報的28名罹難者。
在宿霧市附近的利洛安鎮（Liloan），洪水退去後已發現35具遺體。法新社記者現場看到，汽車堆疊在一起，房屋屋頂被掀開，居民正嘗試從厚重泥濘中清理出通道。
29歲的艾頓（Christine Aton）說，她的姊姊蜜雪兒（Michelle）因行動不便，被洪水困在房間內不幸罹難。
她回憶說：「我們試著用菜刀和鐵撬開門，但門絲毫不動…接著冰箱開始漂起來。我打開窗戶，跟爸爸一起游出去，我們邊哭邊想救姊姊，但爸爸說，我們若回去，3人都會沒命。」
鄰近的內格羅斯島（Negros Island）至少30人喪生。警方表示，颱風帶來的豪雨沖刷下火山泥流，掩埋卡拉翁市（Canlaon City）多戶民宅。警官波利納爾（Stephen Polinar）表示：「去年以來的火山噴發堆積了大量火山物質，大雨後，這些堆積物就傾瀉而下掩埋村落。」
統計全國死亡人數中，包括1架執行救災任務的軍用直升機失事的6名機組員。
颱風「海鷗」今天持續增強，正向越南逼近。當地官員憂心颱風可能加劇過去一週已造成47人喪生的洪災。
到今天上午8時，颱風中心風速達每小時155公里，最大陣風達190公里。越南國家氣象局預測，颱風「海鷗」今天深夜將登陸中部地區，可能掀起高達8公尺巨浪與強烈風暴潮。
越南副總理陳紅河（Tran Hong Ha）呼籲地方當局將「海鷗」視為「緊急且危險」的風暴，並形容這是「非常異常」的氣候事件。（編譯：徐睿承）
其他人也在看
天氣｜準「鳳凰」下周靠近呂宋 天文台料下周中期廣東沿岸天氣較涼｜Yahoo
天文台預料，位於關島以南的低壓區會繼續增強，有機會被命名為「鳳凰」，下周中期廣東沿岸風勢頗大，天氣較涼。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出引發關注
（法新社瑞士巴塞爾4日電） 一座栩栩如生、美國總統川普（Donald Trump）身穿橘色囚服並被綁在十字架上的雕塑，本週在瑞士展出，引發熱烈討論，也讓現場出現不少笑聲。這件作品名為「聖人還是罪人」（Saint or Sinner），由英國藝術家史托姆（Mason Storm）創作，呈現川普身穿囚服、閉著眼睛、身體橫躺於略微傾斜、帶有軟墊的白色十字架上，營造出可能被釘十字架受難或接受注射死刑的氛圍。法新社 ・ 20 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 天前
秋田橫手川熊親子射殺內幕！ 宇佐見議員不買東北電曝光！
故事從10月22日拉開，秋田橫手市橫手川河岸，三頭熊親子（媽媽加兩個小寶）從山林下城，晃到市區住宅邊，距離小學僅幾百米，孩子們嚇得停課，家長抱頭鼠竄。Japhub日本集合 ・ 1 天前
林卓廷被控立會阻陳恒鑌、周浩鼎 獲裁無罪 林判後高呼「感謝法官閣下」
立法會 2019 年審議《逃犯條例》修訂法案，林卓廷否認妨礙陳恒鑌、周浩鼎兩罪，經裁判官鄭念慈審訊後，周四（6 日）在西九龍裁判法院裁定林無罪。宣判後，林卓廷高聲稱「感謝法官閣下」。法庭線 ・ 2 小時前
長江中心被淋紅油 電梯大堂多處染紅 保安員受傷 男子涉刑毀被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環長江集團中心今（4 日）上午發生淋紅油事件。一名男子不滿被攔阻，在電梯大堂淋油，升降機幕牆、地下多處染紅。在場保安員上前制止，其中一人受傷送院。Yahoo新聞 ・ 1 天前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JPEX案｜警方落案起訴16人 包括KOL林作
虛擬資產交易平台JPEX涉及的大規模詐騙案爆發已近兩年，案件受害人超過千人，涉案金額高達16億港元。警方於周三...BossMind ・ 19 小時前
沙田復康巴士捱撞 司機被捲車底不治 寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo
沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。Yahoo新聞 ・ 2 天前
JPEX虛擬貨幣詐騙案提堂 林作等人東區裁判法院應訊
【Now新聞台】JPEX虛擬貨幣詐騙案，警方落案起訴16人，案件今日提堂。林作等人由警車押送至東區裁判法院。被捕人士涉嫌「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪、詐騙及洗黑錢等罪。警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，起訴當中16人，包括6名核心成員、7名場外交易所負責人及網紅。不斷更新｜JPEX事件簿#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
JPEX 風波｜警方檢控 16 人涉詐騙及洗黑錢等罪 包括網紅 3 人在逃遭發紅色通緝令︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（5 日）交代虛擬資產交易平台 JPEX 案的最新進展。警方過去共拘捕 80 人，今日正式向 16 人提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，另外亦包括場外交易所負責人及網紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
尼泊爾喜馬拉雅山脈雪崩 7 死 4 失蹤 登山專家料轉為遺體搜尋｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於尼泊爾喜馬拉雅山脈亞隆里峰（Mount Yalung Ri）的一個登山基地營，周一（3日）時發生雪崩，造成至少 7 名登山者罹難，包括 3 名美國公民、一名加拿大公民和一名意大利公民，兩名尼泊爾嚮導。當局表示，意外中另有 4 人失蹤，4 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 天前
道士非禮謀殺智障女囚終身 上訴許可獲批
【Now新聞台】一名男道士2019年9月在西貢龍尾村屋非禮和謀殺一名輕度智障女子，罪成判終身監禁，上訴庭就他的謀殺罪定罪上訴和非禮罪刑期上訴批出許可。 被告張子材去年10月被陪審團一致裁定兩項罪名都成立。辯方質疑原審法官杜麗冰引導陪審團時，沒有指示他們要肯定被告的行為是導致死者死亡的顯著原因，才能裁定他謀殺罪成。原審法官亦就被告的非禮罪判處10年監禁，達控罪最高刑罰，辯方認為刑期過重。上訴庭法官薛偉成頒判詞指，這些理據有合理可爭辯空間，適合交由上訴庭檢視，批出上訴許可。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
旺角男渠工昏迷不治 工業傷亡權益會疑吸入沼氣跌入沙井(更新)
旺角發生懷疑工業意外。今日（4日）下午2時18分，一名男子在旺角砵蘭街147至149號後巷暈倒，陷入昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場死亡。據了解，男子被發現時，身體倒臥在坑渠旁邊，頭部陷於坑渠內，懷疑他當時正進行通渠工程，其間疑吸入不明氣體暈倒。警方正在調查事件，暫列「屍體發現」處理。am730 ・ 1 天前
屯門青田路客貨車行駛中起火 車頭陷火海
屯門有行駛中車輛起火。 今日（5日）下午1時08分，一輛客貨車沿屯門青田路往良景邨方向行駛，當駛至鳴琴路交界近青田遊樂場對開時，車頭突然冒煙起火。火勢迅速蔓延，客貨車車頭隨即陷入火海，冒出大量黑煙席捲半直。警方和救援人員接報後坪趕至現場，消防員進行撲救，將火救熄。火警中無人受傷，起火原因有待調查。am730 ・ 21 小時前
涉外洩虐囚影片 以色列前軍法署長被捕
（法新社耶路撒冷3日電） 以色列國家安全部長表示，前軍法署長托默-耶路沙米（Yifat Tomer-Yerushalmi）坦承洩露疑似顯示士兵虐待巴勒斯坦囚犯的影片後，今天被警方逮捕。根據以色列媒體10月31日公布的辭職信副本，托默-耶路沙米坦承，她的辦公室在去年國際社會對虐囚事件高度關注期間，將該影片洩露給媒體。法新社 ・ 1 天前
牛頭角雋樂幼稚園虐兒案 涉案教師暫時休假 校方全面配合警調查｜Yahoo
牛頭角下邨雋樂幼稚園懷疑有學童遭教師虐打，警方昨日（5日）拘捕一名 27 歲女子，據悉是事主的班主任。香港基督教服務處表示，已即時啟動機制，調查有關學生受傷原因，相關老師暫時休假，校方全面配合警方調查。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
財經｜長和(00001)長江中心電梯大堂遭人淋紅油
長和（00001）旗下位於中環皇后大道中的長江中心發生被人淋紅油事件。Fortune Insight ・ 1 天前
河北一家五口信AI推薦行山路線 誤闖未開發山路 1男子失足滑落山 (有片)
內媒報導，河北一家五口因相信AI（人工智能）推薦登山路線，誤闖未開發山路，其中1男子失足滑落山重傷，消防員入山搶救男子。 內媒報導指，河北廊坊市燕郊消防救援站接到報案，指有1男子失足滑落山重傷。消防員攜裝備徒步上山，報案人士的指引下，找到受傷男子，發現男子腰部及腿部受傷，無法自行移動。消防員將受傷男子進行固定，以am730 ・ 1 天前