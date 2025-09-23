樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
颱風樺加沙｜超市搶購潮！網民超市見男子狂掃兩大車杯麵及叮叮點心 搶購原因惹熱議
樺加沙引發食物搶購潮！超強颱風樺加沙襲港，近日香港市面上就出現食物「搶購潮」，有不少市民都到超市購物準備儲糧三天，但很多超市的菜、杯麵、罐頭都被搶購一空。日前就有網民就在超市見到有一名男人「狂掃」兩大車杯麵及叮叮點心，引起熱烈討論。
超市男子狂掃兩大車杯麵 背後原因引熱議
有網民就在社交平台Threads發布影片及相片，指在超市內見到一名男子購買兩大車杯麵及叮叮點心，留言「太誇張了吧，呢個人掃晒咁多個杯麵，同埋掃晒叮叮點心，打風都係打兩日啫……」，並指「慣例，得返辛辣麵」，引起熱議。從影片和相中可見，男人兩架購物車內有目測至少70個杯麵，以及多包叮叮點心。有網民就留言批評男子自私：「打一日風買咗一個月嘅食物」。
但亦有網民推測男子掃貨是另有原因：「可能係細心老闆，幫緊佢公司旗下幾十個員工打風返工時候嘅伙食」、「我老公公司掃咗10箱杯麵、餅乾，擔心同事出唔到去買嘢食，因為佢哋10號風球都要返工無得走，有啲同事返唔到屋企要喺公司瞓」、「10號風球都有人要返工，返緊工嘅人嗰三餐點搞呀，唔通叫外賣咩，梗係買定啲杯麵啦」。
