颱風「鳳凰」肆虐釀18死 菲律賓啟動救難與復原工作

（法新社菲律賓杜格加勞市11日電） 救援人員今天動用挖土機與電鋸，開始在颱風「鳳凰」肆虐後的廢墟中進行搶救與清理行動。隨著洪水在數百個村莊退去，這場風災在菲律賓的死亡人數攀升至18人。

颱風「鳳凰」（Typhoon Fung-wong）已迫使約140萬人流離失所。「鳳凰」即使已減弱為強烈熱帶風暴，仍開始為鄰近的台灣降下豪雨，預計將於明天登陸台灣。

這是短短幾天內第二個襲擊菲律賓、造成嚴重災情的颱風。上週颱風「海鷗」（Typhoon Kalmaegi）橫掃菲律賓中部，死亡人數已增至232人。

民防發言人告訴法新社，在沿海的伊薩貝拉省（Isabela），一座約6000人口的城鎮至今仍與外界隔絕；鄰近的新比斯開省（Nueva Vizcaya）部分地區也同樣無法通行。

卡加延谷（Cagayan Valley）大區發言人艾松（Alvin Ayson）說：「我們正努力進入這些地區。」他並說，山崩阻斷了救援人員前往災區的道路。

他指出，部分居民目前暫住在避難中心，「但當他們返回家園，重建的過程將漫長且困難重重」。

艾松並表示，新比斯開省有一名10歲男童在山崩中喪生。這名孩童是菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）副行政官阿勒漢德羅（Bernardo Rafaelito Alejandro）今天公布的最新傷亡人數中18名罹難者之一。

阿勒漢德羅在接受法新社電話訪問時表示，即便是「初步復原」工作，也需要數週時間。「我們目前最大的挑戰，是搶修交通、電力與通訊等民生基礎設施，我們正在努力進行中。」

他指出，在災情最嚴重的加丹杜安尼斯省（Catanduanes），供水問題可能需要多達20天才能完全修復。