尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
颶風美莉莎直撲牙買加 當局疾呼民眾避難
（法新社金斯敦27日電） 颶風美莉莎（Hurricane Melissa）直撲牙買加，官方今晚呼籲民眾前往高處或避難所，總理警告這場颶風可能造成巨大破壞，為牙買加有紀錄以來最猛烈風暴。
儘管牙買加有關當局一再勸導撤離，許多居民仍選擇留在原地。
牙買加首都金斯敦（Kingston）歷史濱海區皇家港（Port Royal）一名水電工說：「我不會離開。」他提到政府颶風避難所條件差、過去經驗不佳，因此不願撤離。一名漁民也表示「我就是不想離開」。
美莉莎增強為最高等級的5級颶風，以非常緩慢的速度經過加勒比海，已在海地和多明尼加造成至少4人死亡，預計明晨登陸牙買加。
根據美國國家颶風中心（NHC）最新消息，美莉莎挾帶狂風暴雨，最大持續風速達每小時280公里，可能帶來與2017年颶風瑪莉亞（Hurricane Maria）或2005年卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）同等規模的災害。
牙買加地方政府部長麥肯錫（Desmond McKenzie）今晚表示，全島約有880個避難所待命，目前僅有133個收容民眾，並再次呼籲民眾盡快前往高處。
總理霍尼斯（Andrew Holness）表示，牙買加西端將面臨最大威脅，「我認為當地沒有任何基礎設施能抵擋5級颶風」。
其他人也在看
天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約27度
【Now新聞台】本港今日(10月27日)天氣預測，大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約27度，吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。 展望未來兩三日大致多雲，短暫時間有陽光，重陽節及星期四風勢頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
早晨天氣節目(10月28日上午8時) - 科學主任譚曉晴
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 4 小時前
颶風美莉莎直撲牙買加 將有災難性洪水
（法新社金斯敦26日電） 4級颶風美莉莎今天直撲牙買加和加勒比海其他地區之際威力持續增強。美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，美莉莎最大風速約達時速225公里，今天稍晚很可能增強為最高等級的5級颶風。法新社 ・ 1 天前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 28 分鐘前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 22 小時前
甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣
富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）雖然已成為香港女富豪，不過貼地的她亦跟普羅大眾一樣，愛吃街邊小食，亦會在烈日當空下到心水餐廳排隊用餐。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次
前TVB新聞主播梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，直至2019年離職。近年，梁凱寧除咗主持、KOL工作，亦為香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，同時相當好學，修讀香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，於前年正式成為衞生署認可言語治療師。梁凱寧一直有個大學時期就開始拍拖嘅男友，今年7月藉33歲生日，於社交平台宣布與男友訂婚。昨日（26日），梁凱寧PO出二人婚紗照，梁凱寧穿上若隱若現嘅婚紗款式，呈現好身材，被網民大讚「最美新娘子」，唔少網民留言恭喜，希望二人幸福滿滿，又有網民表示羨幕梁凱寧老公：「老公贏了99.99％香港人」、「天造地設嘅一對」、「好完美的靚😍😍congratulations ♥️」、「十分美麗，百看不厭」、「能娶得美嬌娘，夫復何求！」、「又有多一個人上一世扶阿婆過馬路一萬次」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 20 小時前
【龍豐】豐搶價 凡士林高效保濕面膜 $48/件（即日起至03/11）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，凡士林高效保濕面膜強力補水10片 $48/件、Banila Co Clean It Zero淨柔經典卸妝膏 $118/件、Yuskin維生素滋潤乳霜 $59/件、Nivea柔軟護膚霜 $19/件、Orora敏感肌紅茶樹爽膚水 $195/件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
解讀 | 英超 點解新特蘭咁犀利？
新特蘭事隔8年後重返英超聯賽，雖然領隊路比希頂級聯賽經驗甚少，但他成功令到多位新加盟的球員在短時間內融入球隊，作客擊敗車路士後，曾一度升上聯賽榜次席位置。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策
今個秋季，日本接二連三發生熊襲擊人事件，有見及此，岐阜縣白川村於10月24日宣布原定於10月25日舉行的世界遺產「白川鄉」紅葉點燈活動將全面中止，計劃前往當地賞楓的各位記得留意。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 1 天前
山曹不悅「彈入彈出」 艾馬利：一早計劃好
【Now Sports】在阿士東維拉周日英超1:0小勝曼城一役，今夏從曼聯借入的山曹上半場後備入替，因下半場再被換走而面露不悅，領隊艾馬利賽後堅稱這是兩人已溝通好的計劃，不是這名翼鋒踢得不好。由於布安迪亞受傷，山曹（Jadon Sancho）在上半場29分鐘便入替，但踢到下半場74分鐘，艾馬利以基桑入替他，只見他走到場邊時顯得相當失望，而艾馬利則捉住他解釋，但這名從曼聯租借過來的翼鋒似乎不太領情。賽後，被問到山曹的反應及這個調動，艾馬利表示：「這個決定確實不容易，但首先，我考慮的是山曹在上周四歐霸盃踢了60分鐘，即使他的體能狀況已有好轉，但還不夠。其次，我和他之前的計劃，是讓他在下半場上陣，但布安迪亞受傷後，決定讓他提早落場，以增加比賽時間和體能，並充份發揮他的技術和能力，而他的表現也不錯，但我在換入他前，就知道下半場會換走他，我之前也這樣對過摩根羅渣士和布安迪亞。」這名阿士東維拉領隊隨後再補充：「這不是甚麼懲罰，而是一個計劃，就是讓他踢45分鐘，其他後備球員也做好了準備，好像馬倫、馬臣和巴克利，他們都表現得非常出色。」另外，談到這場勝仗，艾馬利為球員的表現及主場球迷的打氣聲感到自豪，now.com 體育 ・ 18 小時前
立法會選舉2025｜據報江旻憓料不參選 護照及勝算成兩大障礙
立法會選舉提名期展開，任職賽馬會對外事務助理經理的巴黎奧運女子重劍金牌得主「劍后」江旻憓，此前盛傳會轉戰政界，「劍指」新界北地區直選。她上周四（23日）在一個公開活動上現身時，未有回應會否參選。此前有政圈流傳江旻憓有意參選新界北地區直選，期望「明星效應」可以對投票起鼓勵作用，不過最新報道引知情人士指，江旻憓確實曾考慮過am730 ・ 1 天前
深田恭子凍齡背後藏驚人內幕！ 日劇天后健康危機真相揭秘！
1982年11月2日，深田恭子出生在東京北區，小小年紀就對演藝圈充滿憧憬，因為超愛華原朋美，她13歲就跑去參加Horipro的「PURE GIRL徵選」，結果直接拿下冠軍！🌟 1997年，她在NHK的《海峡》初次亮相，雖然只是小配角，但那雙靈動大眼已經開始搶鏡。Japhub日本集合 ・ 19 小時前