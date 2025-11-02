Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
颶風美莉莎重創加勒比海地區釀50死 救援善後急推進
（法新社牙買加首都金斯敦1日電） 牙買加官員今天表示，颶風美莉莎（Hurricane Melissa）過境後，救援與善後工作已緊急進行之中。目前整個加勒比地區的死亡人數已達50人，預料還會增加。
牙買加方面通報，截至今天為止，全國確認的死亡人數為19人。不過，衛生部長塔夫頓（Christopher Tufton）在記者會上表示：「我想實際人數可能更多…因為我們仍有部分地區難以抵達。」
同時，海地民防部門指出，該國因這場颶風造成至少31人死亡。
颶風美莉莎以5級颶風的最高強度橫掃牙買加，是該國有紀錄以來最強烈的風暴，持續風速高達每小時近300公里，並帶來滂沱大雨。
牙買加官員宣布，隨著颶風美莉莎過境後的災後重建展開，政府將設立多座臨時醫院。由於牙買加西部的醫院受到重創，促使政府決定在未來數天內設立多處臨時醫院，以強化醫療救援能力。
首座臨時醫院預定設於災情最嚴重的聖伊麗莎白堂區首府—黑河鎮（Black River）。塔夫頓表示：「這座設施預計明天可運抵，隨即展開部署與搭建工作。」
救難與人道援助人員遍布牙買加各地，分發食物與飲用水，並試圖抵達自颶風美莉莎侵襲以來仍被孤立的社區。
目前，基本生活用品等救援物資正陸續送抵受災最嚴重的聖伊麗莎白（St. Elizabeth）與威斯特摩蘭（Westmoreland）兩堂區。這些地區先前因混凝土電線桿倒塌、樹木橫亙路面，交通因而中斷。
牙買加勞動和社會保障部部長小查爾斯（Pearnel Charles Jr.）與多支救援車隊正運送即食餐、飲用水、防水布、毛毯、藥品及其他急需物資前往災區。他在前往黑河鎮途中短暫受訪時說：「現在最重要的任務就是把援助物資送到需要的人手中。」
