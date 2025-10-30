颶風美莉莎重創加勒比海 海地等國至少30死

（法新社聖地牙哥29日電） 颶風「美莉莎」今天逼近巴哈馬群島，先前它已橫掃加勒比海地區造成海地30人死亡或失蹤，牙買加和古巴部分地區淪為廢墟。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，美莉莎強度有所減弱，但仍具有威脅性，預計將對巴哈馬帶來強風與暴雨，並於明天稍晚移動至百慕達（Bermuda）。

該機構表示：「在巴哈馬，居民應待在避難所；而在百慕達，應立即開始準備工作，並在預計首次出現大風暴之前完成。」

隨著美莉莎離開古巴海岸，居民開始評估損失，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）表示，美莉莎登陸古巴南部沿海後，造成「嚴重破壞」。

實行共產主義的古巴正經歷數十年來最嚴重的經濟危機，古巴東部因美莉莎肆虐出現洪水，房屋倒塌，街道淹沒，民眾在困境中艱苦求生。

颶風震碎窗戶、掀翻屋頂、吹斷樹枝，同時扯斷電纜與行動通訊網路設備。

古巴當局表示已疏散約73萬5000人，主要集中在聖地牙哥、奧爾根（Holguin）和關達那摩（Guantanamo）等省份。