飛常日誌2︳遊客機場野生捕獲馬國明高海寧開工未見蔡思貝 網民：可以放心追劇了

TVB劇《飛常日誌》以機場工作人員嘅故事為骨幹，去年初播出後反應不俗，早前TVB宣布開拍續集《飛常日誌2》。近期劇組忙於喺機場拍攝，唔少出入機場嘅網民都撞見劇組開工，有人影到男女主角馬國明高海寧拍互相擁抱嘅戲份，高Ling唔使埋位時更向附近遊人打招呼，相當親切。高海寧自己都有分享《飛2》開工照。

《飛常日誌》

《飛常日誌》

《飛常日誌》

《飛常日誌2》

馬國明憑《飛常日誌》喺台慶頒獎禮上奪大灣區視帝，得獎感言中更爭取開拍第二輯，結果如願以償。不過早喺5月中有網民野生捕獲馬國明為該劇開工時以飛機師造型示人，但近日所見馬明又似係做返第一輯嘅機場控制中心值班經理角色，因此有人推斷《飛2》各人身份係咪大洗牌。

廣告 廣告

《飛常日誌2》

《飛常日誌2》

《飛常日誌2》

《飛常日誌2》

2024年港姐倪樂琳都有份拍《飛常日誌2》

另一個網民討論重點係到底《飛常日誌》女主角蔡思貝仲有冇份。年初蔡思貝曾透露將在《飛2》同朱敏瀚再度合作，但思貝正拍攝周星馳新片《少林女足》，未知會否有變數。不過似乎有網民對於一旦《飛常日誌2》冇蔡思貝演出反應正面，直言「可以放心追劇了」，亦有人話冇蔡就直接棄劇。

蔡思貝

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！