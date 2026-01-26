錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
飛機餐可以多要１份嗎？內行人分享妙招，釣出空服員解答
飛機餐的品質與口味一直是旅客選擇航空公司的重要考量之一。許多人甚至認為，飛機餐的美味程度比其他機上服務更為重要。近日，有民眾在網路上分享了一個有趣的問題：既然聽說飛機餐通常會準備多餘的分量，那麼是否可以向空服員多要一份呢？這個問題引發了不少過來人分享他們的經驗和建議。
能否跟空服員多要一份飛機餐？
一名網友在「PTT」發文表示，對他而言，品嘗美味的飛機餐是搭乘飛機時最快樂的事情之一。然而，他也聽說傳統航空公司通常會準備比實際需求更多的餐點，如果沒有發完，剩餘的餐點就會被丟棄。這讓原PO不禁好奇，是否能夠向空服員多要一份飛機餐呢？同時，他也對於提出這個請求的最佳時機感到疑惑，是該等自己吃完餐點後再提出要求，還是等到空服員收餐盤時再開口詢問呢？
▲網友問卦「是否能向空服員多要一份飛機餐？」（圖片來源：翻攝自PTT）
過來人分享經驗
這個問題引發了網友的熱烈討論，許多有經驗的網友紛紛分享他們的看法。「可以哦，上次搭星宇２種主餐都吃到」「飛機餐好好吃，每次搭都會多要一份」「可以，但也要看有沒有多的，沒有就沒有」「沒人吃才有剩下來，再不然就是機組人員的給乘客吃」「有問有機會，但態度要好，態度不好的，空服員寧願丟掉也不會給你」。這些回應顯示，多要一份飛機餐並非不可能，但仍需視實際情況而定。
把握時機很重要
內行的網友也透露，要多要一份飛機餐，時機的掌握非常重要。「我都是發給我的時候順便問，如果有多的可不可以給我，通常每次都有」「你可以請他們晚１個小時再上餐，這樣就可以多拿幾份，因為那時才能確定有剩多少」「不要自己吃完了，空服還在幫其他人送餐的時候，你就急著問，等空服員已經收完所有的餐盒再問」「等他們送餐完第一輪後去問」「可以多要一份，但必須等全部的乘客都送完一輪以後。最保險的方式，是等空服員已經收完所有的餐盒，回到廚房區以後。這時你走到廚房區，態度稍微好一點，說你真的很餓， 不知道還有沒有多餘的餐」。這些建議都強調了耐心等待和選擇適當時機的重要性。
空服員親自解惑
事實上，過去就曾有空服員出面解答這個問題。他們表示：「我們機上其實常常多滿多主餐，因為很多乘客都不吃，你可以等空姐發完餐之後，去廚房禮貌問能不能多要一份主食，基本上如果有多我們都會給」「如果只是想多吃一份餐，就是等最後看發給客人的餐有沒有剩，基本上有剩都能吃，因為不吃最後也是全部丟掉」。這些內部消息不僅證實了多要飛機餐的可能性，也強調了禮貌和時機的重要性。
▲飛機餐是很多旅客選擇航空公司的重要考量之一。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
