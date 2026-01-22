立即投選年度十大消費新聞
超幸運！他搭飛機意外被升等商務艙，內行人曝「２祕訣」升等機率高
航空旅行中，能夠意外升等到商務艙，無疑是許多旅客夢寐以求的幸運體驗。近日，一名醫師在社群平台分享了自己搭乘星宇航空時，意外被升等至商務艙的經歷，引發網友熱烈討論。這次難得的升等經驗不僅讓醫師驚喜萬分，也讓許多網友羨慕不已，紛紛討論如何提高被升等的機會。
搭乘星宇航空座位意外升等
腸胃科醫師胡書瑋在Threads發文表示，他原本購買星宇航空豪華經濟艙的機票，準備前往日本參加兒童肝膽腸胃科的台日韓聯合學術研討會。然而，５日報到時，他突然被地勤人員告知可以升等到商務艙。胡書瑋描述道：「地勤問我『請問您一個人嗎？』我點頭後，她接著說，『那我幫您升等到前排的商務艙位置可以嗎？因為今天剛好位子比較滿。』」這突如其來的好消息讓胡書瑋又驚又喜，立即欣然接受，「謝謝這位地勤小姐，感恩張董，讚嘆張董」。
商務艙體驗心得
胡書瑋後來再次發文，分享商務艙的體驗心得，他說星宇飛機餐非常美味，而且商務艙的星宇特調飲品選擇多達４種，比經濟艙的單一選項豐富。雖然因為想要補眠而沒有品嘗調酒，但這次的升等體驗仍然讓他十分滿意，「這次難得人品爆發，下次要搭大概要靠哩程升等了」。
「一個人搭機、穿著端莊」有機會升等
貼文發布後，掀起討論，許多人表示羨慕，稱讚胡書瑋「是幸運的人」，同時，也有一些經驗豐富的旅客分享了他們認為的升等祕訣，「一個人搭機的機率真的比較高」，另外「穿得比較端莊很容易被升等」也是常見的說法。對此，胡書瑋回應道，由於當天下午就要直接前往會場，他確實穿著較為正式，襯衫搭配長褲和皮鞋，「看來也許有關」。
事實上，先前也有網友在Threads發文詢問「會被『升級商務艙』的充要條件到底是什麼啊？」當時就有許多網友提及「一個人搭機」機率較高，「之前第一次搭國泰經濟艙，然後就被升了，上網查好像是如果有必要升艙的話一個人＋無托運的旅客會比較容易選中」「有一次搭機遇到超賣，航空公司問我要不要改為坐下一班的商務艙，反正我不急就這樣升級了」「看你跟誰買票也有差，我們公司一率找美國運通開票，我有一次從韓國回來就被升等。航空公司也會挑乘客，單人搭機可能性高一點，再來穿著至少乾淨的襯衫，這些都是高卡跟其他順位都挑完後可能會考量的點」。
▲相對一群人，一個人搭機升等商務艙機率較高。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
Threads
網址：https://www.threads.net/@doctor_hu_shiawase/post/DAroEllz9dy
網址：https://www.threads.net/@inbound.marketing.tw/post/C63lApsto60?hl=zh-tw
