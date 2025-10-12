飛機上可以自己換位置嗎？空姐揭隨意換位２下場：小心信用卡遭盜刷

在航空旅行中，常見到乘客間互換座位，然而這看似友善互助的舉動，卻可能衍生出意想不到的風險。近期一名美國空服員在社群媒體分享親身經歷，提醒乘客在飛機上換座位可能面臨法律責任與財務風險，引發網友熱烈討論。

飛機上可以交換位置嗎

根據《紐約郵報》報導，來自康乃狄克州的空服員莉安娜（Leanna Coy）在TikTok平台發影片，分享「為什麼你不該在飛機上換座位？」莉安娜表示，她先前搭乘聯合航空飛往約旦時，一名女乘客請求與她交換走道座位，她雖然平時堅持不換位，但這次仍心軟答應。

廣告 廣告

換座位恐需承擔他人法律責任

然而，莉安娜隨後意識到，若該名女乘客在飛行過程中有任何違規行為，如在廁所吸菸等，由於登機記錄仍顯示為原始座位，這些不當行為可能會被歸咎於她。

換位恐衍生機上消費疑慮

更令人擔憂的是，由於聯合航空採用App綁定信用卡的免接觸支付系統，乘客能透過座位號碼進行消費。莉安娜詢問空服員後也確認，換位可能導致他人有機會使用她的信用卡付費。

拒絕換位是合理權利

儘管莉安娜並未質疑換位乘客的誠信，但她強調這些細節往往被忽視。她呼籲旅客，堅持保留原始座位是人人都有的合理權利，無需因此感到愧疚或不安。

▲如果隨意換位置，可能會需承擔他人法律責任。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

６月LINE免費貼圖８款！三麗鷗、Ｑ萌柴犬通通有，一鍵下載用半年

不是三媽、石二鍋！「１平價小火鍋」爆紅遍布全台，網友讚：高CP值又好吃

泡麵湯別亂倒馬桶、水槽！廚師教靠１物解決難題，做錯恐害水管堵塞飄臭味

轉彎、變換車道方向燈要提前多久打？正確做法一次看，違規秒噴3600元

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章