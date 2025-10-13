不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
飛機上最髒的不是馬桶！專家揭這些地方藏病菌要小心：2飲品也盡量別喝
在全球旅遊市場復甦之際，搭乘飛機出國已成為許多人的日常。然而，有專家指出，機艙內部存在許多意想不到的衛生風險，更意外的是，飛機上最髒的地方並非廁所馬桶，而是水龍頭與門把等高頻接觸區域。對此，專家分享幾個避免飲用機上供應的茶與咖啡，以及改用乾洗手清潔等等。
飛機上最髒的地方不是馬桶
根據《華盛頓郵報》報導，航班抽樣調查發現，飛機廁所中最髒的地方是水龍頭、門把與鎖頭等乘客經常觸碰的地方，相較之下，馬桶通常會定期清潔，因此不是細菌最多的區域。
飛機上２飲品盡量別喝
2017年的研究顯示，航空公司提供的冰塊中驗出超過50種細菌。2019年紐約城市大學亨特學院的檢測結果也指出，多家航空公司的機上用水含有大腸桿菌。因此專家特別提醒旅客，最好避免飲用機上供應的茶與咖啡。
機上使用乾洗手勝過洗手
食品安全專家哈欽斯表示，雖然洗手時使用肥皂搭配清水是最理想的清潔方式，但考量到有些機上用水品質不穩定，建議旅客改用酒精乾洗手或消毒濕紙巾，以降低感染風險。
機上防疫建議
至於自身的座位，專家建議旅客選擇靠窗座位，可減少與走道人潮接觸。登機後也應立即擦拭座位周圍的高機率接觸區域，包括桌板、扶手與螢幕等。專家提醒，感染病毒後不一定會立刻發病，但若在後面幾天旅途中發病，恐會讓行程泡湯，因此一定要好好防疫。
▲旅客可選靠窗座位，減少與走道人潮接觸。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
