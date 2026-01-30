飛鵝山男子失蹤 救援隊伍直升機齊搜索

專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
大興邨一家3口被斬｜女住戶已駁手筋憂康復能力 房署正安排調遷
屯門大興邨上周五（23日）發生斬人案，一名60歲男子疑因冷氣「倒汗水」問題深心不忿，趁樓下姓謝父女外出時，持菜將父親斬傷，母親見狀上前奮力阻止，她右手前臂被割傷，經手術後已出院，但擔心日後活動能力受影響；而且一家人飽受威嚇，至今未敢回家，需要到處投宿。她直言無論是「倒汗水」問題，還是鑿穿天花都已經解決，至今也不明白對方動機。而根據法庭資料，60歲的譚姓被告正留院，案件押後至明天（29日）或他最早出院日期再訊，期間被告交由警方看管。am730 ・ 1 天前
拜年收到呢罐即刻反白眼？盤點Top 5「又愛又恨」賀年禮盒！網民：呢罐食到下年都未食完
新年流流，拜年是大熱指定節目，相信大家最怕的已不是被姨媽姑姐們尋根究底式地追問近況（問得太多已麻木及進入免疫階段），反而最怕的是收到老套又沉悶的傳統賀年禮盒！雖然早已包上紅色花紙，但當看到其外形時已經略知一二，分分鐘同時間收到好幾份一樣的傳統賀年禮盒，重複又重複！不知道大家認不認同？以下提及的傳統賀年禮盒，總是在農曆新年期間老是常出現，你必定收過又或者買過，雖然討厭但是又抗拒不了，但這些品牌就是能屹立不倒幾十年，霸雄農曆新年賀年禮盒的排行榜佔上一席位！Yahoo Food ・ 5 小時前
景林邨洗魚池 114 條魚死 清潔公司 51 歲管工被捕 涉殘酷對待動物｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳景林邨周一（26 日）清洗魚池，過百條魚疑因供氧量不足死亡。據了解，警方周三（28 日）以涉嫌殘酷對待動物，拘捕 51 歲清潔公司管工。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
宏業建築承辦碧瑤灣維修 工人危坐棚架追薪 勞工處：已派員到場協助(陳樂陶報道)
【Now新聞台】薄扶林私人屋苑碧瑤灣的維修工程再有工人到場追討欠薪，而該屋苑的承辦商是大埔宏福苑的宏業建築工程。據工會了解，該屋苑涉款至少450萬元，勞工處表示收到工人求助，已派員到場協助。 有工人沒有配戴安全裝備於棚架上站立並搖晃棚架，又繼續於棚架上郁動，亦有工人危坐於棚架上。有人報警，警方列作企跳，消防到場並打開救生氣墊。有工人於馬路上拉起橫額追討欠薪。有工人曾於去年12月中到碧瑤灣追討欠薪，當時有工人指，二判由九月開始一直沒有支付薪金。碧瑤灣大維修工程由負責宏福苑大維修的宏業建築工程承辦，而宏業的兩名獲授權簽署人張玉濤及黃忠基已離職，因此宏業所有的工程須停工。有工會指，據公開的資料，現時至少有30項由宏業負責的工程停工，連同碧瑤灣，收到兩宗求助個案，每宗涉款至少450萬元，當中包括材料費、工人薪金等。工會代表指，據他了解，業法立案法團原本打算繳款，但大埔宏福苑火災後，決定將款項先保留。建造業總工會理事長周思傑：「宏業那些判頭，其實合約是與宏業簽的，沒有直接與業主立案法團簽約，所以縱使(法團)有錢，它都不可以直接付款給工人或者二判。在這個情況下，我們都嘗試與勞工處各方，包括宏業、業now.com 新聞 ・ 1 天前
兩賊上環街頭劫走 4,000 萬日圓 得手後上車逃走 暫未有人被捕｜Yahoo
上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》等多間媒體報道，兩名男子今早（30 日）報案，表示在該址被兩賊搶去 4,000 萬日圓，折合港幣約 200 萬元，賊人得手後上車逃離現場。警員到場調查案件，目前未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
日出康城領都充電樁風波 業主設收集授權票攤位 十多人疑「踩場」滋擾 警方拘 5 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳日出康城「領都」早前通過停車場加裝電動車充電樁，每名車位業主需位付2.1萬元。有業主質疑造價過高，希望再開會討論包括管理費、保安費及清潔費等加幅問題。有多名業主周日（25 日）在屋苑範圍設「街站」收集授權票，期間遭多人到場滋擾，警方接獲報案求助到場調查，翌日在多區以涉嫌「非法集結」拘捕 5 名男子，年齡介乎15至53歲。Yahoo新聞 ・ 1 天前
涉損壞鄰居閉路電視及淋潑糞便到冷氣機槽 59歲婦續准保釋候訊
一名婦人涉嫌損壞樓下住戶的閉路電視鏡頭及向冷氣機槽淋潑糞便，被控刑事損壞等兩罪。案件今日(28日)於東區裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，以待辯方索取法律意見及與控方進行商討。主任裁判官張志偉將案件押後至3月11日再訊，被告續准以2,000元保釋，期間不得接觸控方證人。被告孫兆芳(59歲)，報稱家庭主婦，被控一項「刑事損壞」罪，指她於去年5月31日在筲箕灣延齡大廈15樓走廊無合法辯解而損壞屬於冼惠玲的一個閉路電視攝像頭。孫另被控一項「將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置在私人財產」罪，指她於去年6月6日至7月13日，無合法權限或解釋而將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下，拋擲或放置到延齡大廈15樓某室的冷氣機上。am730 ・ 1 天前
原定帶往香港 東京5人遇劫失逾4億日圓現金
【on.cc東網專訊】日本東京都台東區東上野周四（29日）晚有3名日本籍和2名中國籍共5名男女，當街遭三人團夥搶走裝有4.2億日圓（約2,100萬港元）現金的行李箱。數小時後，羽田機場亦有一名男子遭企圖搶走巨額現金未果，涉案團夥在逃。兩宗案件的受害者均表示，原計on.cc 東網 ・ 1 小時前
中國公民記者拍新疆拘留營後流亡 美國批准庇護申請
（法新社華盛頓28日電） 中國公民記者關恆曾協助記錄北京當局涉嫌虐待維吾爾族穆斯林，後流亡美國，他的母親及律師表示，美國移民法官今天已批准他的庇護申請。現年38歲的關恆曾於8月遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，引發支持者及維權人士擔憂，他可能被遣返回中國，屆時很可能面臨迫害。法新社 ・ 1 天前
中國足壇反腐 73人因假球終身禁止足球活動
（法新社北京29日電） 中國足球協會今天表示，對包括前國足總教練李鐵在內73人終身禁賽，並對13支涉及假球與貪污的頂級職業球隊予以懲處。中港等地媒體報導，中國足協表示，按照中國足球協會紀律準則等相關規定，對有關涉案俱樂部及人員作出行業處罰。法新社 ・ 19 小時前
【話題】富士山封山期再次發生違規登山 20 歲中國籍留學生下山跌倒報警求助獲救
富士山在冬季屬全面封山狀態，登山道禁止通行，但日前再次發生違規登山事故。根據日本傳媒消息，一名中國籍 20 歲留學生，於本月 18 日無視禁令，獨自於冬季攀登富士山富士宮口，在接近八合目一帶下山期間跌...運動筆記 ・ 18 小時前
屯門寶塘下村露天停車場多輛汽車遭焚毀
【Now新聞台】屯門一個露天停車場有多輛汽車遭焚毀。 起火焚毀的車輛包括私家車、客貨車及的士等，部分燒剩車架。早上六時許，寶塘下村對開露天停車場有多部車起火，消防到場開喉將火勢撲熄，起火原因有待調查。案發前約一小時，現場附近的和田邨有一輛電單車、三部單車及一部手推車懷疑遭縱火焚毀，警方正調查有否關連。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
九巴86K被剪爛 2 條安全帶 暫列作刑事毁壞 警方跟進調查 九巴：不會姑息蓄意破壞行為｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】巴士強制戴安全帶新例周日（25日）起實施，馬鞍山錦英苑巴士總站今（28 日）有巴士疑被剪爛安全帶，案件暫時列作刑事毁壞，警方正調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
5人東京街頭被搶劫裝有4.2億日圓行李箱 原定運往香港
日本東京都台東區東上野昨晚(29日)發生街頭搶劫案。日本傳媒引述東京警視廳透露，3名日本籍和2名中國籍男女被3人搶去3個行李箱，箱內共有約4.2億日圓(約2131萬港元)現金，3人在搶劫後逃逸。數小時後，羽田機場停車場亦發生同類事件，一名年約50歲日籍男子攜帶裝有約1.9億日圓現金行李箱，他報警稱自己被噴灑催淚噴霧。對方為3人團夥，未搶走任何財物便駕車離去。據警視廳稱，兩宗案件受害者均表示原計劃將現金從羽田機場帶去香港，認為兩案相關，兩案的嫌犯都是3人一組，犯案手法和對象類似，是否為同一批人或是同一集團犯案，尚待進一步調查確認，將以涉嫌搶劫等為由展開調查。 (ST)infocast ・ 42 分鐘前
日圓劫案｜再有上環找換店遭搶劫 兩男被劫去5800萬日圓 暫時未有人被捕
繼上次10億日圓劫案後，今早再發生日圓搶劫案，警方接獲上環找換店報案，指有兩名男人在找換店門外被劫去大批現金，...BossMind ・ 19 分鐘前
厄瓜多男童遭拘留引眾怒 德州警用催淚瓦斯驅散抗議者
（法新社德州迪利28日電） 德州警方今天在一處美國移民拘留設施外，動用催淚瓦斯驅散示威群眾。德州州級執法人員穿著防暴裝備回應這場抗議，發射多枚催淚瓦斯，其中一枚落在兩名法新社記者附近，擊中並使其中一人短暫失去行動能力。法新社 ・ 23 小時前
將軍澳景林邨洗池釀逾120魚死亡 消息指警拘51歲清潔公司女工頭
【動物專訊】將軍澳景林邨於1月26日發生洗水池變大屠殺，逾120條魚死亡，警方列「殘酷對待動物案」處理，消息指警方昨日拘捕51歲姓司徒女子，據知為涉案輝記環保清潔有限公司工頭，案件交由將軍澳警區重案組第一隊負責調查。 事緣涉案清潔公司於當日清洗魚池，將池中的魚和龜放在膠箱及一個小水池，動物救援機構「龜途」創辦人阿邦及多名街坊到場救援，惜最終逾120條魚疑因缺氧死亡。 警方當日接到居民報案，與愛護動物協會督察到現場跟進，並將案件列「殘酷對待動物」處理。消息指，事發時魚池共有196條魚及4隻龜在內生活，自2025年8月起由管理公司「置佳物業服務有限公司」及清潔公司「輝記環保清潔有限公司」一同管理。 案情指於1月26日6名清潔公司工人將池中所有魚及龜移至3個裝有水並連接住一個氣泵的容器內，報案人發現有多條魚死亡及沒人看管，於是報案。愛護動物協會督察到場確認容器內有114條魚死亡，並指出魚隻的死因是因為容器內缺乏足夠的氧氣。愛護動物協會亦檢取當中的10隻魚類屍體作進一步檢驗。 消息指，警方經調查後，於昨日（1月28日）下午拘捕51歲姓司徒女子，為涉案清潔公司工頭，案件交由將軍澳警區重案組第一隊香港動物報 ・ 20 小時前
本月釣魚短訊騙案近140宗 56歲男收「水務署」短訊損失逾8萬元
警方「守網者」平台公布，本月至今(30日)，警方接獲近140宗釣魚短訊舉報，損失金額共逾940萬港元，其中涉及假冒水務署騙案佔超過四成，涉款逾78萬港元。 近日，有一名56歲男受害人收到假冒水務署發出「繳交逾期水費」短訊。受害人未有懷疑，隨即點擊短訊內釣魚連結並填寫信用卡資料繳費。其後受害人收到銀行通知，指其戶口有一筆未經授權轉賬，才驚覺受騙。最終，受害人在一日內損失超過8萬港元。 警方提醒，釣魚短訊看似手法層出不窮，其實只是舊酒新瓶。如收到任何可疑短訊，應主動向官方機構查證，同時善用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入可疑網址/連結，評估詐騙風險。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
西環薄扶林道八旬翁遭校巴撞倒 昏迷送院搶救
西環發生交通意外。今日(29日)下午1時31分，一輛由李姓63歲司機駕駛的學校小巴，在薄扶林道63號對開位置撞倒一名88歲周姓過路老翁，男子腳部受傷，其後更陷入昏迷。校巴右邊車頭輕微凹陷，地上遺下一灘血迹。警方和救援人員接報後趕至現場，由救護車將他送往瑪麗醫院搶救。警方正在調查事件。據了解，當時涉事的學校小巴由薄扶林道63號屋苑駛出，右轉入薄扶林道上斜行駛，車上並無學童和保母。am730 ・ 20 小時前
本地童趣藝術角色Molly | 20週年巡展香港首站西九文化區揭幕
或者你並非玩具迷或沒有留意本地Art Toy動向，但相信也曾透過不同方式或平台認識由著名香港藝術家Kenny Wong（王信明）設計的童趣藝術角色Molly。今年，這位總是嘴嘟嘟、眼神帶點倔強，卻又不失可愛的童真小女孩20歲了。為隆重其事，Kenny聯同多年的合作夥伴Pop Mart於西九文化區藝術公園藝術展亭舉行《一顆不變的星－Molly 20週年特展》，帶領觀眾展開一段跨越20年的沉浸式時光旅程。men's uno HK ・ 5 小時前