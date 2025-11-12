專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
飛龍在天？ 天文台：需「浪形雲」和「虹彩雲」完美配合｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋鳳凰正靠近台灣並逐漸減弱，本港有市民上周日黃昏看見獨特的彩霞景緻，形似彩龍在天邊翱翔，嘖嘖稱奇，更有人指是吉祥預兆。天文台今（12 日）解釋，要出現「飛龍在天」的奇景，需要「浪形雲」和「虹彩雲」完美配合，「係咪喜兆就唔肯定，但可以親身見到嘅大家一定係超幸運！」
天文台指，要形成捲曲的「浪形雲」，要有兩股不同速度或溫度的氣流在空中交匯，移動較慢一層空氣會切入移動較快的另一層空氣，令後者的形狀被扭曲成一個個波浪。
當「浪形雲」上方的空氣被迅速向上抬升時，凝結成一層薄雲，剛好和陽光產生「繞射作用」，形成「虹彩雲」這個特殊光學現象。
